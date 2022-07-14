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國安基金有無進場事後才知！ 網酸：用嘴護盤早有前例

聯合新聞網／ 綜合報導
市場相當關注國安基金有無進場護盤。記者杜建重／攝影 杜建重
市場相當關注國安基金有無進場護盤。記者杜建重／攝影 杜建重

國安基金12日獲授權進場，激勵13日台股早盤大漲逾400點，高點來到14386.22點，市場關注國安基金有無進場護盤。PTT網友無奈表示，消息一出「多軍就像在沙漠中看到綠洲幻影蜂擁而上」，不用真的護盤就達到效果，有人直言「用嘴護盤，2020已經有給你看了，口水就有效果了，幹嘛要丟錢？」

國安基金進場護盤消息激勵台股表現，有網友在PTT發文請益「國安基金也不用真的護盤吧？」他表示，「多軍被殺了半年，早已頭暈目眩，看到一炷香往上飄，都會以爲明天要噴，國安基金只需要喊兩聲，多軍就像沙漠中看到綠州的幻影蜂擁而上，自然達到了護盤的效果，而不用實際出手，畢竟崩盤的不是產業基本面，而是投資人信心」。

其他網友紛紛留言「本來就是建立信心的，可是這次太早進場，可能變放羊的孩子」、「國安基金的目的是要股市上漲而不是賺錢。如果它只是宣誓一下股市就上漲，目的就達到了，當然不用進場啊。何必這時候浪費救命的子彈？」、「這次只是授權可以買，並不是說我要買了吧」。

還有網友留言「昨天說不護盤，大殺300多點，然後又說護盤漲300多點，這算政府在炒股嗎？」、「公布進場區間，但會不會真的進場沒人知道」、「用嘴巴講就漲」、「如果放個消息就能護盤當然不用砸錢」、「通常會越喊越低，然後最後才會開始進場」。

國安 台股 PTT

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