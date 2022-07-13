航運股領漲 是國安基金護盤還是當沖買的？

國安基金啟動護盤，一聽到國安基金要進場，台股今（13）日應聲強彈，電子股、航運股更是盤面上領漲指標，航運股占大盤成交比重逾13%，類股盤中漲幅居各類股之冠，航空、貨櫃、散裝齊漲，長榮航、華航成交量居前三大，漲幅逾半根停板，展現強勢，市場關心推升航運股大漲，是來自國安基金的護盤力道，或是當沖的資金進場。

國安基金要進場的消息大大安定市場信心，也推升台股大漲，今日以14,194.94點開出，上漲244.32點，指數開高走高，一度拉升至14,386.22點，大漲逾400點；權王台積電開盤上漲21元，以470.5元開高後一度拉升至472元，大漲22.5元，帶領半導體股上漲。

盤面上的領漲指標，除了電子股之外，航運股漲幅更是領先，航空股的長榮航盤中漲幅逾6%，成交量居亞軍，僅次於元大台灣50反1，華航盤中漲幅逾5.6%，成交量居第三；長榮盤中漲幅近4%，成交量也在領先個股中，陽明及萬海盤中漲幅都逾4%。

空運及貨櫃強漲之外，散裝股也有表現，新興、志信盤中漲幅逾4%，裕民漲幅逾2%，連陸運的台灣高鐵、嘉里大榮都是上漲，航運股占大盤成交比重逾13%，類股漲幅逾4%。

航運股成為盤面上的領漲指標，相較於先前的探底走勢，表現相當亮眼，航空股受惠於解封題材，從航空雙雄6月營收表現來看，出現客運復甦跡象，加上邊境再鬆綁，開放搭機前免持2日內PCR報告，都將有助航空股的營運，成為推升股價強漲的重要題材，漲勢甚至超過貨櫃股。市場則是關注，到底是護盤的買盤，或是當沖資金又伺機進駐。