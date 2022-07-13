國安基金來無影去無蹤 法人：投資人應看淡政府護盤

國安基金昨獲授權進場，激勵台股早盤大漲逾400點，高點來到14386.22點，市場關注國安基金有無進場護盤。國安基金官員表示，國安基金向來都是「來無影去無蹤」，但強調有出現恐慌性賣壓，就會立刻啟動；法人則認為，政府要進場，都會對大型權值股有低接動作，但今天開盤馬上反彈，「今天不太可能有進場」。

國安基金昨日意外宣布進場，市場信心有效提振，空單急忙回補，今早盤加權指數一度大漲逾400點，護國神山台積電也一度勁揚近5%，上市櫃股票上漲家數逾1440檔，台積電、長榮等權值股強彈，但盤中漲勢稍見收斂，漲約350點，徘徊14300點關卡。

對於國安基金何時進場？國安基金官員表示，國安基金獲授權，主要是要即時因應國際經濟情勢變化，但國安基金「來無影去無蹤」，授權可進場後，若市場出現恐慌性賣壓，或已符合國安基金進場條件，執行秘書可視情況立刻啟動護盤。

至於國安基金進場偏好，觀察國安基金最近2次進場，操作多偏好金融股，前年3月進場買進19檔大型權值股，近一半都為金融股，另有台積電、鴻海等電子股，台泥、台塑四寶等傳產股；再上一次國安基金2015年8月進場則買進29檔股票，上述19檔股票也都包含在內。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰則明確說，「今天是不太可能進場」，周一國安基金不進場，導致台股獨自破底，昨天國安基金突然授權進場，今天開盤又跳空開高，政府基金要進場，通常會對大型權值股採取低接作法，但今天開盤馬上走高，不符合政府進場標準。

蔡明翰認為，國安基金原本宣布不進場，結果昨台股馬上破底，但此狀況僅會短暫反映，昨日一天內失望賣壓就宣洩結束；而授權進場也會快速反映，一兩天就結束、回到正常軌道，以過去回歸金融風暴時，政府基金進場雖可提供市場信心，但無法反轉頹勢，建議投資人把國安基金因素看淡，還是要維持自己操作步調。

他說明，台灣基本面相對強勢、體質真的不差，因此6月前台股表現相對抗跌，但台股與國際市場有一定連結性，6月美股跌3成、台股僅跌2成，因此現階段下跌是在補跌，台股變成最弱且獨自創低，但下跌幅度已到了差不多合理的位置，後續台股應會回歸跟著國際股市趨勢，在全球高通膨、緊縮貨幣政策下，台股應難有強勢表現。

蔡明翰也說，現階段政府進場，以獲利角度來看，台股第三季仍很艱辛、還有破底可能性，此時進場政府持續往下買，3、4個月後台股反彈，較容易有獲利；但若就穩定市場角度，現在進場恐又有點早，雖然市場信心有點動搖，但應等到明天台積電法說會後再決定，因為台積電影響不只台股、對美股也舉足輕重，若台積電法說結果不如預期，恐成為最後一根稻草，引發最後一波賣壓。

他進一步說，如果第三季台股沒有太差，就代表目前短線有超跌現象，但如果風暴真的來臨，台積電真的確定第三季旺季不旺，這部分其實也不是壞事，股市可就加速趕底，等於是確定第三季就是低點，不過，屆時股市會如「雲霄飛車」很刺激，投資人要多留意。