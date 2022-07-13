0050跟0056怎麼選？ 大俠曝「躺賺秘訣」：用閒錢打造印鈔機

0050跟0056怎麼選？兩檔是完全不同的產品，小朋友才做選擇，當然是全都要。

擅長做資金配置，用定期定額搭配不定期不定額的大俠武林於YouTube頻道《投資嗨什麼》分享，怎麼樣用穩定配息型的0056，兼顧股息外還能夠資本利得！

0050、0056 受投資人喜愛的原因

0050從2019年10月至今，交易戶數成長了3倍；而0056也成長了2倍半。

因為定期定額0050和0056，最輕鬆且不看盤更不打擾生活，坐等這兩台「印鈔機」把鈔票給印出來；當然受到台灣投資人的喜歡。

分散分險

專注買0050和0056，就把台灣前50大的市值和預期殖利率高的企業，通通給買下來。

輕鬆扣款

0050和0056劵商都有提供定期定額服務，就看投資人每個月有多少閒錢，可以投入。

要有錢賺

擷取自／投資嗨什麼YouTube影音。

投資時間是2008年1月2日至2022年6月6日，每月投入一萬元，投資本金累積174萬，資產終值和損益金額（如上圖）。

0056的總報酬率93.99％，年化報酬率4.7％；0050總報酬率156.89％，年化報酬率6.75％。

是不是簡單輕鬆布局，輕鬆扣款，就可以獲得長期的資產報酬。

0050 0056各適合的對象族群

擷取自／投資嗨什麼YouTube影音。

0050適合還在工作者

小資族在上班，每個月都有現金流進帳，那就不太需要0056提供現金流（配發股息較高）的方式，就比較適合0050，在上班的時間也累積資產，把自己的持股市值往上增。

0056適合退休族

適合比較需要現金流的退休族群。

遇到股巿震盪怎辦？三招對抗躺著就能賺！

1.挑選績優股

挑選績優股就意味者是買進這間公司的經營團隊，把錢投資團隊，讓團隊去幫投資人處理市場上的問題。

0050和0056的機制會調整成分股的比重，就不用煩惱個股怎麼買，預期的殖利率、營收多少。

3.專注本業努力加薪 定期定額照扣

近期股價的價格很多都「收斂」了，即便基本面好的股票價格也下跌，連同ETF也是；這時候最強的就是現金，專注本業，股價下降，投入的金額一樣可以買到的股數卻增加。

若是薪資又上升，這樣一來一回有機會在空頭市場跟有錢人的距離拉近，甚至打敗有錢人！

歷經8次升息縮表 0050、0056的表現？

聯準會於2015年至2016年升息一次；2016年至2017年升息三次；2018年至2019年升息四次加上縮表。

投資時間2015年1月5日-2022年6月7號，每月定期定額投入一萬元，在這期間，0056的總報酬率47.39％，年化報酬率5.36％；0050總報酬率73.44％，年化報酬率7.7％。

績效表現可以說是非常強，也超乎台灣的通膨數字；就拿閒錢投資，過去績效好，即便經歷市場震盪，績效也能夠維持，那就可以交由專業的經理人處理和管理就好。

本文內容已獲 投資嗨什麼 授權改寫。