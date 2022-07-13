快訊

數位疫苗證明版本更新 明起新增美、加、日、澳適用格式

教育部拍板！世新、中原、實踐3大學111學年起調漲學雜費

本土今增2.9萬例、49病歿 莊人祥：預期本周確診都在3萬以下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0050跟0056怎麼選？ 大俠曝「躺賺秘訣」：用閒錢打造印鈔機

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／Ingimage
圖／Ingimage

0050跟0056怎麼選？兩檔是完全不同的產品，小朋友才做選擇，當然是全都要。

擅長做資金配置，用定期定額搭配不定期不定額的大俠武林YouTube頻道《投資嗨什麼》分享，怎麼樣用穩定配息型的0056，兼顧股息外還能夠資本利得！

0050、0056 受投資人喜愛的原因

0050從2019年10月至今，交易戶數成長了3倍；而0056也成長了2倍半。

因為定期定額0050和0056，最輕鬆且不看盤更不打擾生活，坐等這兩台「印鈔機」把鈔票給印出來；當然受到台灣投資人的喜歡。

分散分險

專注買0050和0056，就把台灣前50大的市值和預期殖利率高的企業，通通給買下來。

輕鬆扣款

0050和0056劵商都有提供定期定額服務，就看投資人每個月有多少閒錢，可以投入。

要有錢賺

擷取自／投資嗨什麼YouTube影音。
擷取自／投資嗨什麼YouTube影音。

投資時間是2008年1月2日至2022年6月6日，每月投入一萬元，投資本金累積174萬，資產終值和損益金額（如上圖）。

0056的總報酬率93.99％，年化報酬率4.7％；0050總報酬率156.89％，年化報酬率6.75％。

是不是簡單輕鬆布局，輕鬆扣款，就可以獲得長期的資產報酬。

0050 0056各適合的對象族群

擷取自／投資嗨什麼YouTube影音。
擷取自／投資嗨什麼YouTube影音。

0050適合還在工作者

小資族在上班，每個月都有現金流進帳，那就不太需要0056提供現金流（配發股息較高）的方式，就比較適合0050，在上班的時間也累積資產，把自己的持股市值往上增。

0056適合退休族

適合比較需要現金流的退休族群。

遇到股巿震盪怎辦？三招對抗躺著就能賺！

1.挑選績優股

挑選績優股就意味者是買進這間公司的經營團隊，把錢投資團隊，讓團隊去幫投資人處理市場上的問題。

2.挑選老牌長期績效表良好的ETF（0050和0056）

0050和0056的機制會調整成分股的比重，就不用煩惱個股怎麼買，預期的殖利率、營收多少。

3.專注本業努力加薪 定期定額照扣

近期股價的價格很多都「收斂」了，即便基本面好的股票價格也下跌，連同ETF也是；這時候最強的就是現金，專注本業，股價下降，投入的金額一樣可以買到的股數卻增加。

若是薪資又上升，這樣一來一回有機會在空頭市場跟有錢人的距離拉近，甚至打敗有錢人！

歷經8次升息縮表 0050、0056的表現？

聯準會於2015年至2016年升息一次；2016年至2017年升息三次；2018年至2019年升息四次加上縮表。

投資時間2015年1月5日-2022年6月7號，每月定期定額投入一萬元，在這期間，0056的總報酬率47.39％，年化報酬率5.36％；0050總報酬率73.44％，年化報酬率7.7％。

績效表現可以說是非常強，也超乎台灣的通膨數字；就拿閒錢投資，過去績效好，即便經歷市場震盪，績效也能夠維持，那就可以交由專業的經理人處理和管理就好。

本文內容已獲 投資嗨什麼 授權改寫。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 台股 配息 除權息

延伸閱讀

瑞士信貸砍台股指數目標 大盤可能下跌7.5%

國安基金「套牢萬四」會怎樣？ 網酸：以後年改就好

股市慘...升息把錢放銀行多領利息？ 陳重銘：錯！通膨高過利率

要護盤了！ 國安基金上一次進場買「這19檔」股票

相關新聞

多頭提前集結？台股大漲374點收14,324點

台股今（13）日受到權值股與航運股強彈帶動，加權指數回到萬四之上震盪，櫃買市場也同步彈升，雙雙保持高檔震盪；加權指數終場...

巧合？台積電最後一盤單量現驚人數字

國安基金要護盤了，台股今（13）日應聲強彈，權王台積電（2330）收在470.5元，上漲21元，漲幅4.67%，成交量4...

0050跟0056怎麼選？ 大俠曝「躺賺秘訣」：用閒錢打造印鈔機

0050跟0056怎麼選？兩檔是完全不同的產品，小朋友才做選擇，當然是全都要。 擅長做資金配置，用定期定額搭配不定期不定額的大俠武林於YouTube頻道《投資嗨什麼》分享，怎麼樣用穩定配息型的0056，兼顧股息外還能夠資本利得！

國安基金來無影去無蹤 法人：投資人應看淡政府護盤

國安基金昨獲授權進場，激勵台股早盤大漲逾400點，高點來到14386.22點，市場關注國安基金有無進場護盤。國安基金官員...

國安基金護盤7次 2年前疫情爆發助台股重返萬點

國安基金最快今天進場護盤，檢視過去7次護台股紀錄，進場時加權指數均在萬點以下，投入金額最低是2020年3月COVID-1...

由過去紀綠來看 國安基金進場護盤成功撐起台股信心

國安基金周三進場穩固台北股市，寄望提振投資人信心，彭博資訊指出，這是2020年初新冠疫情初爆以來，當局提供又一波股市支撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。