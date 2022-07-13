國安基金要進場 台股早盤強彈400餘點電子航運族群領漲

國安基金進場護盤消息激勵台股表現，今（13）日加權指數開盤反彈400餘點，回到萬四之上震盪，盤中持續在14,194.94～14,386.22點區間震盪，航運、電子族群領漲，個股填權息行情也交出不錯表現，整體成交預估量超過2,700億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，今日台股受到國安基金消息提振，市場先行反應，投資人信心回籠，加上融資餘額減肥狀態已有利台股反彈，建議投資人，今日可選擇國安基金護盤標的如權值股，逢低分批布局，中長線操作為主。

觀察權值股盤中表現，台積電（2330）開盤上漲21元，盤中持續在466元以上震盪，漲勢強勁，漲幅超過4%。聯發科（2454）與聯電（2303）盤中漲幅皆將近4%，聯發科股價在631～652元區間震盪，鴻海（2317）股價則回到103.5元，盤中漲幅近3%，力積電則維持2%漲幅，此外，旺宏（2337）今日開盤則受惠順利填權息，股價漲幅達到6%之多。

高價股今日雖跟著大盤反彈，但盤中僅剩四千金，矽力-KY（6415）股票一拆四後首度上市卻出現跌停，譜瑞-KY（4966）盤中跌勢僅次矽力-KY，跌幅重達8%並且失守千元大關，世芯-KY（3661）也表現無力，盤中跌幅落在0.8%。股后信驊（5274），祥碩（5269），旭隼（6409）則強勢表態，盤中漲幅達6～8%，股王大立光（3008），力旺（3529），AES-KY和亞德客-KY（1590）漲幅則在1～3%。

航運族群中，航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）強勢表態，盤中漲幅分別達6%和7%，成交量分別破8萬張和15萬張，表現優於貨櫃三雄長榮，陽明（2609），萬海（2615），其漲幅皆落在3%左右，截至上午10點10分左右，盤中成交量分別落在5.7萬張、2.6萬張、0.8萬張。

金融股今日回神，權值股富邦金（2881），國泰金（2882）盤中漲幅分別達3.6%和4.8%，兆豐金（2886），開發金（2883）盤中也有3%以上漲幅，台新金（2887），元大金（2885），新光金（2888），第一金（2892）等股，盤中漲幅也達2%。

另留意到成交量大的個股，揚明光（3504），台揚（2314），虹堡（5258）盤中強勢攻上漲停板，智邦（2345），利奇（1517），大將摸到漲停板後回落，接著仍以超過8%的漲幅緊追在後，亞聚（1308），永光（1711），台聚（1304），宏達電（2498），耿鼎（1524），寶齡（1760），創意（3443）等股則維持6%以上漲幅。