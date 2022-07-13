國安基金護盤 台積電帶頭衝

國安基金決議進場護盤，台股今（13）日開盤大漲逾400點，收復萬四關卡，台積電（2330）一掃過去怨氣，一度大漲22.5元，衝上472元，科技股也揮別過去幾天綠光罩頂的窘境，聯發科（2454）、聯電（2303）漲幅逾3%。

美股道瓊指數下跌192.51點、跌幅0.62%，收30,981.33點；那斯達克指數下跌107.87點、跌幅0.95%，收11,264.73點；標普500指數下跌35.63點、跌幅0.92%，收3,818.8點；費城半導體指數上漲4.5點、漲幅0.18%，收2,558.2點。

台積電ADR收在79.10美元，上漲0.03美元，漲幅0.04%。籌碼方面，連續6個交易日外資總共買超3萬2,418張，投信則轉買為賣超39張，自營商則連3日賣超825張。

台積電今日股價表現強勁，開盤開在470.5元，一度衝高到472元，最低也有466元。

高價股股價也翻紅，股王大立光（3008）一度衝上1,900元，信驊（5274）一度衝上1,700元，但譜瑞-KY（4966）卻翻黑下跌逾4%。