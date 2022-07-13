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今天要護盤了！ 國安基金上一次進場買「這19檔」股票

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早晨財經速解讀／國安基金進場！台股反攻號角吹起 現在進場安全？

7/13【早晨財經速解讀】國安基金進場！台股反攻號角吹起 現在進場安全？富邦金配3.5元殖利率6% 國泰金、元大金、兆豐金股價重跌有救了？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

國安基金昨（12）日召開臨時委員會議，決議今日啟動護盤，授權執行秘書動用資金執行市場安定任務。依據國安基金管理條例，將可動用5,000億元的額度，視市場情況進場護盤，預期對台股將發揮穩定作用。

台股昨天收盤大跌389點收13,950點，摜破萬四大關，市場信心渙散。國安基金昨天傍晚近7時發布新聞稿宣布啟動護盤，消息一出台指期夜盤立刻勁揚，一度大漲290點。這是國安基金史上第八次啟動護盤，也是首次在萬點以上護盤。

國安基金過去七次護盤，僅一次沒賺錢，其他六次均成功拉抬指數、獲利出場。國安基金過去護盤買超標的，主要包括台積電鴻海、台達電、廣達、台塑、南亞、台化、兆豐金富邦金、國泰金、中信金、第一金等。

國安基金宣布將進場護盤台股，「等於聽到刀子噹的落地聲！」投資專家肯定現階段多頭買盤可進場，跟著國安基金偏多操作台股，應有破底翻的行情可期待。

富邦金控（2881）今年擬配發普通股現金股息3.5元、股票股利0.5元，昨（12）日公告，7月27日為除息交易日，配股時程尚未決定。以富邦金昨收每股55.8元計算，現金股息殖利率約6.3%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 富邦金 兆豐金 國安基金 台股 台積電 鴻海

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