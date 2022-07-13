7/13【早晨財經速解讀】國安基金進場！台股反攻號角吹起 現在進場安全？富邦金配3.5元殖利率6% 國泰金、元大金、兆豐金股價重跌有救了？
國安基金昨（12）日召開臨時委員會議，決議今日啟動護盤，授權執行秘書動用資金執行市場安定任務。依據國安基金管理條例，將可動用5,000億元的額度，視市場情況進場護盤，預期對台股將發揮穩定作用。
台股昨天收盤大跌389點收13,950點，摜破萬四大關，市場信心渙散。國安基金昨天傍晚近7時發布新聞稿宣布啟動護盤，消息一出台指期夜盤立刻勁揚，一度大漲290點。這是國安基金史上第八次啟動護盤，也是首次在萬點以上護盤。
國安基金過去七次護盤，僅一次沒賺錢，其他六次均成功拉抬指數、獲利出場。國安基金過去護盤買超標的，主要包括台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑、南亞、台化、兆豐金、富邦金、國泰金、中信金、第一金等。
國安基金宣布將進場護盤台股，「等於聽到刀子噹的落地聲！」投資專家肯定現階段多頭買盤可進場，跟著國安基金偏多操作台股，應有破底翻的行情可期待。
富邦金控（2881）今年擬配發普通股現金股息3.5元、股票股利0.5元，昨（12）日公告，7月27日為除息交易日，配股時程尚未決定。以富邦金昨收每股55.8元計算，現金股息殖利率約6.3%。
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