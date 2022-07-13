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要護盤了！ 國安基金上一次進場買「這19檔」股票
台股昨（12）日加權指數收盤價格失守萬四收13,950點，單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚；台股上半年度下跌3,393點，上市股票市值蒸發金額達10.1兆元，皆為歷年同期最差。
昨日晚點7點國安基金宣布啟動護盤，是第8次授權啟動護盤，更是首次萬點以上就宣布護盤。
12日台股盤中大幅下跌，盤中最低13,928點為近期最低點，距離本年度高點18,619點，下跌4,691點，跌幅達25.19%，近日成交量萎縮，且外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。
上回（第7次）2020年國安基金進場，買了以下19檔股票：
台泥（1101）、統一（1216）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、可成（2474）、彰銀（2801）、華南金（2880）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金（2892）。
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