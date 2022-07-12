國安基金無預警護盤 金管會出招否？ 看明天這一關鍵

國安基金今晚無預警宣布護盤，令市場大感意外，據透露，金管會將看明（13日）宣布護盤的效果，一旦台股持續下跌、或是開高走低，顯示投資人信心未能回穩，金管會救市18招就會加速出籠。

依過往經驗，金管會救市18招都有一定順序，日前證交所已籌備企業業績發表會，金管會下一步將是鼓勵企業實施庫藏股、或金融業買進績優股的「做多」，甚或是採放寬融資券補繳保證金差額的抵繳擔保品範圍、藉此減緩市場賣壓；再下一階段才是「限空」措施。

面對國安基金無預警進場，金管會證期局副局長高晶萍今晚說，金管會監理資本市場秩序、與國安基金維持股市穩定，兩者功能不同，金管會尊重國安基金的決策。

她也說，金管會將密切關注股市的動態，並考量投資人權益及市場穩定，適時提出相關穩定股市措施。

法人也說，事實上，國安基金宣布進場、挑戰才開始，因為本周四台積電（2330）法說對產業前景、庫存看法，才是未來台股大盤漲跌的關鍵，只要台積電不止跌，台股後市就易跌難漲，金管會救市18招恐就得加速放大絕。