大摩：半導體景氣明年落底 個股今年第4季先觸底

半導體產業遇逆風，摩根士丹利證券直指產業景氣要明年才落底，個股則領先景氣於今年第4季觸底。大摩建議「保守」看待大中華半導體產業，並擇優布局「加碼」台積電、世芯、新唐、祥碩等個股；對譜瑞、立積則降評至「中立」。

大摩發布報告指出，隨各項變因影響，近期部分成熟型製程客戶寧願放棄預付款，也不願取得產品，顯見庫存去化與砍單壓力正在增溫。驅動IC與功率半導體廠正在下調價格，顯見產業景氣正處下行循環中，預期此一修正要到明年上半年才會出現轉圜機會。

報告指出，邏輯IC周期可能到2023年上半年才見到底部（年成長率為負值）。個股則可能最早在2022年第4季見底，在整個產業的基本面之前先觸底。在觸底之前，大摩將維持謹慎立場，並且精選個股。

早在2021年10月，在半導體周期還在顛峰時，大摩就預期「邏輯IC緊縮」，也就是晶片價格及利潤可能在2022年萎縮。首先是庫存過多，再來是代工廠訂單遭砍、價格下滑及利潤壓縮、代工廠減少資本支出。這四個現象都發生在2022年第3季。

由於通膨逆風對於經濟成長率的衝擊，加上庫存修正，大摩認為，到2023年上半年，半導體的營收年成長率將轉成負值。因此，大摩調降獲利及股價預估值，2023年的全年營收預估值比同業低13%，獲利預估則比同業低28%。由於晶片價格調降，大多數半導體公司的毛利率也將降到疫情之前的水準。

大摩已先調降對於半導體族群的獲利預估，並預期法人圈也將調降獲利預估值，勢將壓低相關股價的成長動能。大摩持續看好優質企業不受景氣周期所影響，仍然維持加碼台積電，因為台積電具備強勁的定價能力及市占率。

在相關台股個股，大摩除了加碼台積電之外，還加碼世芯、新唐、祥碩等個股，因為都是優質個股，都比較不受周期影響；對譜瑞、立積從「加碼」降評至「中立」；對於穩懋、聯詠、力積電則是「減碼」，因為受到產業周期的影響較大。