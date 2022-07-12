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國安基金明起護盤 台指期夜盤勁揚逾200點、收復萬四

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國安基金明起護盤 台指期夜盤勁揚逾200點、收復萬四

經濟日報／ 記者王皓正／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

股期雙市今（12）日重挫回檔，指數齊步失守萬四（14,000點）大關；不過，國安基金傍晚發布新聞稿，宣布召開臨時委員會通過授權，將啟動進場護盤台指期夜盤同步急拉、勁揚超過200點，收復萬四。

台指期今天早盤開低走跌，各大權值股普遍下殺，台積電（2330）、富邦金（2881）、國泰金（2882）及中信金（2891）同步下殺，傳產除台塑（1301）外皆重挫下跌，終場台指期下跌364點至13,914點。

價差方面，台指期逆價差縮至36.62點，電子期逆價差擴至2.03點，金融期逆價差縮至6.13點。

不過，國安基金晚間近7時突發布新聞稿，宣布今天緊急召開臨時會議，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金指出，今天台股盤中大幅下跌，盤中最低13,928點為近期最低點，距離本年度高點18,619點，下跌4,691點，跌幅達25.19%，近日成交量萎縮，且外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，決定授權啟動護盤。

受到國安基金將進場場護盤的激勵，台指期夜盤原本在平盤附近整理，但約略晚間7時左右，開始向上急拉，截至晚間7時30分，台指期約上漲233點至14,147點。

分析師指出，大盤隨美股連二日收黑，未能延續反彈格局，而後續投資人可留意稍晚美國將公布的通膨數據，將影響美股及台股表現，目前市場預估美國6月CPI年增率將上升至8.8%。

現階段外資買期貨、賣現貨，自營商選擇權略為弱勢，月、周選呈現弱勢，整體籌碼面呈現保守。

整體而言，由於市場普遍預期周三公布的美國6月CPI維持高檔，將強化Fed於本月升息3碼的預期，因此短線台指期仍有下行的風險。不過，在國安基金宣布護盤後，可望為後市表現帶來支撐。

國安基金 台指期 護盤

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