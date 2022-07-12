快訊

安倍晉三過世 81歲麻生太郎嘆：竟是我替你致悼詞

國安基金明起護盤 台指期夜盤勁揚逾200點、收復萬四

呼聲最高部長接班人？陳時中稱他「好兄弟」 薛瑞元回應了

提升上、興櫃公司資訊揭露品質 櫃買中心修正三規章

經濟日報／ 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，配合金管會「資本市場藍圖」強化重大訊息資訊揭露之品質，暨鼓勵上櫃公司提升法人說明會之資訊透明度，櫃買中心修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」、「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規章及相關附表。

主要修正內容包括：

一、 增訂上（興）櫃公司應建立內部重大資訊處理作業程序，並留存相關評估過程之紀錄，以及違失處置機制，考量公司建置所需之作業時間，應於2022年底前完成。

二、 增訂上（興）櫃公司指派資訊安全長及其變動、接獲召集權人通知召開股東會時，應發布重大訊息。

三、 為加強上櫃公司對外資訊公開及提升法人說明會之資訊透明度，增訂下列規範自2021年起實施。（一）最近會計年度終了日之實收資本額達新台幣6億元以上之上櫃公司，每年應至少召開一次法人說明會。

（二）除現行規定上櫃公司「自辦」之法人說明會「皆應」輸入會議影音連結資訊外，如以「受邀參加」法人說明會者，亦應於「受邀年度至少上傳一次」影音連結資訊。

四、 增訂興櫃公司設置公司治理主管及異動時，亦應比照上櫃公司發布重大訊息。

五、 參考上櫃公司處置原則，修正興櫃審查準則第62條第1項有關興櫃公司違反重大訊息規定之處置規範。

此外，櫃買中心配合前述規章修正及參考常見實務問答，同步修正「上（興）櫃公司重大訊息發布應注意事項參考問答集」及「上櫃公司辦理法人說明會參考問答集」，可至「櫃買市場業務宣導網站／上櫃／興櫃公司／債券發行人專區／上（興）櫃公司文件下載／問答集」進行查閱，網址連結（https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/apply_document.php）。

櫃買中心 法人說明會 興櫃

延伸閱讀

全體上櫃公司6月營收年增7.7% 累計營收年增8.2％

櫃買中心提醒投資人 提高警覺避免受騙

應徵上櫃公司主管只問「這3題」 面試太輕鬆她擔心是屎缺

中光電八度獲 公司治理評鑑上櫃公司排名前5%

相關新聞

台股上半年暴跌市值蒸發逾10兆 國安基金宣布進場護盤

台股今日大跌且成交量萎縮，國安基金今天召開臨時委員會，宣布授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

台股爆7億違約交割 金管會：95%集中在1位投資人

近期台股震盪劇烈，不少投資人跟著坐雲霄飛車，據證交所11日公布券商申報投資人違約交割金額高達7億元、創下新高，引起市場擔...

國安基金明起護盤 台指期夜盤勁揚逾200點、收復萬四

股期雙市今（12）日重挫回檔，指數齊步失守萬四（14,000點）大關；不過，國安基金傍晚發布新聞稿，宣布召開臨時委員會通...

剛認賠賣出後又買進 中環每股88.93元買進長榮3,780張

中環（2323）日前才公告處分長榮（2603）3,220 張，處分損失 2,495.22萬元，今（12）日又公告買進長榮...

高價股修正風暴來襲？這兩檔將面臨千元保衛戰

台股今（12）日開低走低，收在13,950.62點，下跌389.91點，萬四關卡再度失守，今年來隨著大盤往下破底，千金股...

台股下跌389.91點 三大法人賣超139.31億元

周一美股下跌，那斯達克、費半跌幅超過2%，另白宮預期美國消費者物價指數（CPI）6月年增率會「很高」，台股今（12）日開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。