提升上、興櫃公司資訊揭露品質 櫃買中心修正三規章
櫃買中心表示，配合金管會「資本市場藍圖」強化重大訊息資訊揭露之品質，暨鼓勵上櫃公司提升法人說明會之資訊透明度，櫃買中心修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」、「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規章及相關附表。
主要修正內容包括：
一、 增訂上（興）櫃公司應建立內部重大資訊處理作業程序，並留存相關評估過程之紀錄，以及違失處置機制，考量公司建置所需之作業時間，應於2022年底前完成。
二、 增訂上（興）櫃公司指派資訊安全長及其變動、接獲召集權人通知召開股東會時，應發布重大訊息。
三、 為加強上櫃公司對外資訊公開及提升法人說明會之資訊透明度，增訂下列規範自2021年起實施。（一）最近會計年度終了日之實收資本額達新台幣6億元以上之上櫃公司，每年應至少召開一次法人說明會。
（二）除現行規定上櫃公司「自辦」之法人說明會「皆應」輸入會議影音連結資訊外，如以「受邀參加」法人說明會者，亦應於「受邀年度至少上傳一次」影音連結資訊。
四、 增訂興櫃公司設置公司治理主管及異動時，亦應比照上櫃公司發布重大訊息。
五、 參考上櫃公司處置原則，修正興櫃審查準則第62條第1項有關興櫃公司違反重大訊息規定之處置規範。
此外，櫃買中心配合前述規章修正及參考常見實務問答，同步修正「上（興）櫃公司重大訊息發布應注意事項參考問答集」及「上櫃公司辦理法人說明會參考問答集」，可至「櫃買市場業務宣導網站／上櫃／興櫃公司／債券發行人專區／上（興）櫃公司文件下載／問答集」進行查閱，網址連結（https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/apply_document.php）。
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