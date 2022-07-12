台股爆7億違約交割 金管會：95%集中在1位投資人

近期台股震盪劇烈，不少投資人跟著坐雲霄飛車，據證交所11日公布券商申報投資人違約交割金額高達7億元、創下新高，引起市場擔憂。金管會證期局今透露，這7億元的違約金額95%都集中在1位投資人，這位投資人做當沖卻無力交付交割款，違約交割金額高達6.6億元。

據證交所11日公告買加賣違約交割金額達7億元，創下歷史新高，買賣互抵約600萬元，引起市場熱議，網友認為是因為大盤指數近期波動大，許多做空的投資人來不及應變，才會出現高額的違約交割。

證期局副局長高晶萍表示，主要是有券商申報違約交割集中在單一投資人，這位投資人是做當沖交易時無力交付交割款，買加賣的違約交割金額高達6.6億元，買賣互抵後約600萬元，這是屬於單一投資人的狀況，實際淨曝險金額不大。

高晶萍也表示，申報違約交割的券商總共6家，但這位投資人在某1家券商的違約交割金額就佔95%，其他5家券商違約交割金額僅佔5%，將會對這家券商進行查核。

高晶萍指出，查核重點會在券商是否落實KYC、徵信與違約申報，包含客戶是否可以下這麼多單、違約時券商是否有採取相應措施等，會就券商是否落實執行程序進行查核，證期局也會持續注意市場違約情形。

據證期局統計，從6月24日到7月10日每日違約交割金額佔總成交值約在萬分之0.126到萬分之1.626，買加賣違約交割金額最高8527萬元、最低24萬元，買賣互抵後在負200萬元到正187萬元。

證交所也表示，7月11日公告的券商申報集中市場投資人買進、賣出違約總金額7.02億元，是申報違約投資人7月7日至11日買進及賣出成交金額合計，買進、賣出相抵後金額為609萬元，已洽申報證券商進一步了解及查核。

證交所表示，長期以來集中市場違約金額占總成交值比率均維持在極低水準，今年以來占總成交值比率相較去年下降，即使少數單日申報違約金額較高，整體市場交割風險仍在可控管範圍。針對當沖成交量占比逾60%的有價證券，已有公布注意及處置條款等管理措施，並進一步規範，券商如於1年內受理違約結案投資人開戶交易，應實施預收足額款券等強化投資人違約風險控管措施。

證交所也提醒，投資人一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律上的責任，並對個人信用產生負面評價，投資人應審慎評估投資狀況，並隨時留意交易紀錄及資金運用情形，避免無法履行交割義務，以保護自身投資權益。