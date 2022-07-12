剛認賠賣出後又買進 中環每股88.93元買進長榮3,780張

中環（2323）日前才公告處分長榮（2603）3,220 張，處分損失 2,495.22萬元，今（12）日又公告買進長榮3,780張，每股價格88.93元；以長榮今日收盤價86.1元來看，仍慘遭套牢；統計中環7月來買進長榮、陽明（2609）及環球晶（6488）3檔股票，處分長榮及聯發科（2454）。

台股今日重挫，收在13,950.62點，下跌389.91點，貨櫃股齊挫，長榮收在86.1元，跌幅6.71%，陽明收82.1元，跌幅6.91%，萬海（2615）收在112元，跌幅7.05%。

中環7月來持續買進及賣出股票，今日公告取得長榮普通股，買進時間自6月24日7月12日，合計買進3,780張，每股價格88.93元，交易總金額3.36億元；截至目前持有長榮7,273張、金額8.23億元，持股比例0.137%。

不過，中環才剛在7月5日公告處分長榮3,220張，每股價格99.02元，交易總金額3.18億元，處分損失 2,495.22萬元；不過一星期的時間，又再公告取得長榮股票，但若以今日收盤價來看，新買進的股票仍遭到套牢。

根據公告資料，中環7月7日公告處分聯發科369張，每股價格825.36元，交易總金額3.04億元，處分利益 39.92萬元，截至目前持有15張、金額:984.91萬元。

另外，7月6日公告取得陽明股票，自5月16日7月6日買進3,502張，每股價格88.08元，交易總金額3.08億元；截至目前持有3,168張、金額3.11億，持股比例0.091%。

7月5日公告取得環球晶554張，買進日期從1月19日7月5日，每股價格546.35元，交易總金額3.02億元；截至目前持有225張、金額1.07億元，持股比例0.051%。