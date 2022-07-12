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高價股修正風暴來襲？這兩檔將面臨千元保衛戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股今（12）日開低走低，收在13,950.62點，下跌389.91點，萬四關卡再度失守。圖／報系資料照
台股今（12）日開低走低，收在13,950.62點，下跌389.91點，萬四關卡再度失守。圖／報系資料照

台股今（12）日開低走低，收在13,950.62點，下跌389.91點，萬四關卡再度失守，今年來隨著大盤往下破底，千金股家數也大減，從十餘家降至目前只剩下五家，其中譜瑞-KY（4966）、AES-KY恐將面臨千元關卡保衛戰，另有兩檔800元級的力旺（3529）及亞德客-KY（1590）重挫至跌停，聯發科（2454）不僅跌出千金股，股價距高點已近腰斬，法人坦言，高價股修正風暴恐怕還未結束。

台股再次跌破萬四關卡，台積電（2330）收449.5元，跌幅2.71%，聯電（2303）下跌逾4%，收36.75元，聯發科收614元，三大法人合計賣超139.31億元，其中外資賣超96.79億元，投信買超5.15億元，自營商賣超（合計）47.68億元，高價股跌勢沉重。

台股目前僅剩五千金，股王大立光（3008）收1,835元，跌幅2.39%，股后信驊（5274）收1,590元，跌幅3.92%，旭隼（6409）收1,395元，跌幅2.1%，譜瑞-KY收1,085元，跌幅4.82%，AES-KY收1,035元，跌幅3.27%；跌千金股之外的祥碩（5269）收911元，跌幅8.44%，力旺收899元跌停板價位，亞德客-KY也以跌停868元收盤。

曾經的千金股還有富邦媒（8454），今日收在696元，跌幅2.79%，緯穎（6669）收670元，跌幅0.29%，聯發科今年初高價曾衝達1,215元，日前曾下探至597元，今日收在614元，跌幅3.61%，世芯-KY（3661）今年3月股價曾達1,230元，今日收在568元，跌幅6.73%。

千金股、高價股今年來股價一路走跌，不少都出現腰斬，甚至超過腰斬，股價跌勢重，但修正風暴仍在延燒中，法人認為，台股在大環境不佳下，破底危機尚未解除，高價股仍處在下修風暴中，在產業及庫存調整才剛開始的情況下，股價尚未落底。

證券分析師黃漢成表示，高價股下跌，第一個是反應產業變化，第二個是反應獲利衰退，第三個則是大盤整個環境不好，大盤下跌也跟著下跌；產業的調整或是砍單才剛開始，未來可能還有很多利空會出現，包括調降財測，外資報告調降目標價、甚至財報獲利大減的利空、法說會後出來的利空等，高價股反應產業及庫存調整，產業調整剛開始而已，股價就反應結束了嗎？

證券分析師張陳浩認為，高價股的股價下跌，主要是本益比的修正，不少高價股的股價已出現腰斬，甚至千金股只剩下五家，就是因為本益比的修正尚未達到法人心中的預期，目前高價股的本益比還較整體市場本益比高，在本益比修正下，造成股價持續往下探。

高價股 本益比

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