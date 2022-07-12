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盤勢震盪劇烈造成違約交割多 股市小白當心遭「雙巴」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
券商過去一年申報投資人較大的違約金額
券商過去一年申報投資人較大的違約金額

台灣證交所周一(11)日公告券商申報投資人違約交割金額，買進、賣出合計總金額為7億餘元，買進、賣出相抵後金額為608萬餘元，雖然買賣相抵後的違約金額才600餘萬元，對市場影響不大；但資深券商人士表示，今年以來的行情震盪幅度很大，投資人宜保守觀望為佳，雖可當沖而不留持股過夜， 但因盤勢震盪且方向不明，要小心遭到「雙巴」－做多賠，做空也賠。

根據證交所的網站公告，7月11日申報的違約買賣金額雖加總為7億元，但相抵後僅600餘萬元，也沒有個股達到違約資訊揭露標準。 7月7日大盤指數盤中跌破萬四點關卡，殺低到13951.81點，但盤中有搶短及護盤買盤進場，衝高到14355.15點，高低點差距達逾400點，終場上漲350.76點，以14,336.27點收盤。

資深券商人士說，這些違約申報案的交易應該發生在7月7日，當天的當沖買賣交易加總金額達2,325.01億元，占市場比重約44.65%。很有可能是投資人研判漲跌方向錯誤，在盤勢震盪幅度大之下，投資人可能作多被殺、做空被軋。

由於券商現階段相當注意客戶的持股維持率及進出狀況，發現客戶進出金額較大且可能虧損擴大時，會善意提醒客戶注意維持率的保證金成數，如果遇到特別狀況，會請客戶沖掉一些股票，避免虧損擴大。如果產生投資人違約，券商會進行買賣反向沖銷，如有虧損再向投資人索賠。

券商說，如果結算交割當天發生違約，券商會向證交所申報投資人買進及賣出金額，證交所再彙整各家券商申報的買進及賣出金額，計算出整體事長的買進、賣出相抵後金額。

過去一年以來，券商申報違約交割金額排序前五名為：2021/5/14買進、賣出合計總金額為316,735,432元，買進、賣出相抵後金額51,467,372元；2021/7/23買進、賣出合計總金額為315,850,590元，買進、賣出相抵後金額27,062,190元；2021/7/14買進、賣出合計總金額為495,025,210元，買進、賣出相抵後金額17.390,690元；2021/6/22買進、賣出合計總金額為497,597,550元，買進、賣出相抵後金額12,598,050元；2021/6/23買進、賣出合計總金額為651,147,701元，買進、賣出相抵後金額9,167,503元。

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