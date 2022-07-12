散戶不孤單！台積電副總持續加碼自家股 最高買在月均價636元

台股7/7反彈大漲一天，至今（12）日又重摔，盤中一度大跌逾400點，再度摜破萬四，台積電盤中觸及450元，跌幅超過2%。台積電持續下跌，使得今年一路在600元以下接的散戶們遭套牢，不過根據公開資訊觀測站內部人持股異動事後申報表，今年1至5月都有台積電的副總們持續加碼自家股票，顯示對台積電前景並不悲觀。

據統計，今年一月台積電月均價636元，副總經理徐國晉買10張。二月台積電月均價604元，副總經理何軍買1張、副總經理葉主輝買5張、副總經理林宏達買10張、副總經理魯立忠買5張、副總經理徐國晉買6張。

三月時台積電副總加碼最多，這時台積電月均價為597元，其中總裁魏哲家就買了236張、副總經理何麗梅買78張、副總經理羅唯仁買82張、副總經理秦永沛買65張、副總經理馬慧凡 買18張、副總經理張曉強買1張、副總經理葉主輝買18張、副總經理魯立忠買10張，共計加碼了508張。

四、五月時，台積電月均價分別為538、560元，副總也持續買進，副總經理張曉強共買10張、副總經理何軍共買4張、副總經理葉主輝共買8張、副總經理徐國晉共買8張。

以昨日台積電收盤價462元來看，就算用相對低點的四月收盤價538元來計算，購入一張台積電仍虧7.6萬元，今年買進自家股的副總們目前皆套牢。