證交所呼籲投資人 應理性因應股市漲跌

近日金管會發現不少股市名嘴透過社群、電視節目等散布空方消息打壓股價，法務部調查局亦展開全國性查緝「股市禿鷹」行動，針對可疑的股友社、股市老師、名嘴等，依違反《證券交易法》及《證券投資信託及顧問法》偵辦。證交所提醒投資人，應理性面對股市漲跌，投資股市務必停看聽，注意風險，切勿輕信市場謠言或不實資訊，審慎判斷投資訊息，以維護自身投資權益及保障財產安全。

投資人都希望能在股市投資順利，但隨著市場行情波動，投資有賺有賠，尤其，在股市波動大時，投資人容易因缺乏信心，受到市場流言影響而誤判情勢。證交所呼籲，應審慎評估投資標的產業與企業經營現況，謠言止於智者，切勿聽信不實傳言，以免落入「股市禿鷹」的陷阱。

證交所表示，利用公開資訊觀測站，了解上市公司的基本資訊、營業情況、歷年獲利等資訊，審慎評估，才是最安全穩當的投資方式。此外，為維護投資人權益，證交所持續強化市場監視作業，如發現有人意圖透過相關管道傳播不實消息，影響股市正常運作，或有其他明顯異常情事，都將依法辦理。

證交所對於不實訊息影響股市穩定及金融投資詐騙，除於臉書（FB）粉絲專頁、投資人知識網、宅在家學習網及新聞媒體上，多次提醒投資人注意，並透過舉辦之各項推廣活動，如社區大學投資理財講座、網路闖關有獎徵答活動等，積極向投資大眾宣導，切勿輕信市場謠言，並明辨不實訊息。

證交所提醒投資人，投資非投機，在進行任何投資前，一定要多看、多聽、多做功課，充分瞭解、掌握商品特性和投資風險，才能在波濤洶湧的股市中謹慎以對、冷靜因應。證交所再次重申，如發現有散布不實訊息或意圖影響市場行情，而有違反證交所相關規定者，將立即處理；如有涉及違反相關法令者，將逕行舉發或報請主管機關核辦。