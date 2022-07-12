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早盤大盤重挫逾300點 台積電回測450元
台股今（12）日早盤重挫逾300點，台積電（2330）早盤觸及452.5元，下跌9.5元，科技股一片慘綠，聯電（2303）觸及37.35元，聯發科（2454）觸及613元。
美股道瓊指數下跌164.31點、跌幅0.52%，收31,173.84點；那斯達克指數下跌262.71點、跌幅2.26%，收11,372.6點；標普500指數下跌44.95點、跌幅1.15%，收3,854.43點；費城半導體指數下跌64.3點、跌幅2.46%，收2,553.7點。
台積電美國存託憑證（ADR）跌破80美元，滑落至79.11美元，下跌2.4美元，跌幅2.94%，市值居全球第13位。台積電今日股價走勢疲弱，早盤達452.5元，下跌9.5元，市值滑落至11.73兆元。
台積電將於14日舉行線上法人說明會，法人多預期，台積電第3季營收將較第2季微幅增加。籌碼方面，外資轉為買超，連續五個交易日買超3萬1,492張，投信連三日買超897張，自營商連二日賣超291張。
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