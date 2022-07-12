快訊

分科測驗歷史科／台灣史比重多、考韓戰 多推論型題目死背無法拿高分

蔡炳坤最新病況曝光！ 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

想出國又怕坐飛機危險？醫揭真相：注意兩件事反而更安全

國巨買庫藏護持自家股票 早盤逆勢抗跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（12）日開低走低，一度下滑至14,020.20點，各類股齊挫，電子股占大盤成交比重達57%，盤中跌幅逾1%，國巨（2327）再度實施庫藏股買進，早盤以314元開高，一度拉升至314.5元，盤中漲幅2.79%，在庫藏股加持下逆勢抗跌。

國巨公告，董事會決議今日起至9月11日，買回庫藏股，上限為1.1萬張，每股買回價格區間為304～531元，以買回最高價531元計算，如果1.1萬張全數買足，將投入約58.41億元。

國巨6月中旬才剛結束上一次的庫藏股，短短一個月內又再買回自家股票，宣示捍衛股價的決心，國巨6月初股價仍在400元之上，近期在台股震盪下股價隨著修正，7月上旬一度下探波段低點276元，今日以314元開高，盤中漲幅逾2%。

延伸閱讀

大盤量縮 台股只剩五千金

台股ETF除息秀將登場

元大高股息 受益人衝70萬

富邦旗下三檔台股ETF 7月18日將除息

相關新聞

早盤大盤重挫逾300點 台積電回測450元

台股今（12）日早盤重挫逾300點，台積電（2330）早盤觸及452.5元，下跌9.5元，科技股一片慘綠，聯電（2303...

失望賣壓再湧現 台股盤中失守萬四、電金傳熄火

台股今（12）日盤中下挫近350點，最低達13,999.83點，再度回測萬四大關，多空方皆退場，大盤量縮至千億之下，市場...

電金齊跌航運重挫 台股下跌逾370點萬四關卡失守

台股今天賣壓沉重，盤中跌勢擴大，加權指數下挫超過370點，跌破14000點整數關卡，盤中持續下探支撐，電子、金融股跌幅超...

台積電早盤下挫9.5元 市值降至11.73兆元

美股全面下挫，費城半導體指數重挫2.46%，台積電今天股價走勢疲弱，早盤達452.5元，下跌9.5元，市值滑落至新台幣1...

美國科技股撿便宜 小資首選這檔00757

今年來金融市場飛出多隻黑天鵝，全球股市輪番修正，美股及台股跌幅逾二成雙雙進入熊市。統計今年來累計盤中零股交易，全市場逾二...

美股收跌、台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌4元

美股周一收盤下挫，台股今(12)日開盤下跌104.9點，開盤指數14,235.63點，早盤跌逾200點，一度來到1411...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。