國巨買庫藏護持自家股票 早盤逆勢抗跌

台股今（12）日開低走低，一度下滑至14,020.20點，各類股齊挫，電子股占大盤成交比重達57%，盤中跌幅逾1%，國巨（2327）再度實施庫藏股買進，早盤以314元開高，一度拉升至314.5元，盤中漲幅2.79%，在庫藏股加持下逆勢抗跌。

國巨公告，董事會決議今日起至9月11日，買回庫藏股，上限為1.1萬張，每股買回價格區間為304～531元，以買回最高價531元計算，如果1.1萬張全數買足，將投入約58.41億元。

國巨6月中旬才剛結束上一次的庫藏股，短短一個月內又再買回自家股票，宣示捍衛股價的決心，國巨6月初股價仍在400元之上，近期在台股震盪下股價隨著修正，7月上旬一度下探波段低點276元，今日以314元開高，盤中漲幅逾2%。