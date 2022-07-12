美國科技股撿便宜 小資首選這檔00757

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來盤中零股交易累計成交值前十名ETF
今年來盤中零股交易累計成交值前十名ETF

今年來金融市場飛出多隻黑天鵝，全球股市輪番修正，美股及台股跌幅逾二成雙雙進入熊市。統計今年來累計盤中零股交易，全市場逾二百檔ETF成交值前十大名單，由台美兩強霸屏，投資於台股的占八檔，投資於美股的有二檔。顯見小資族對台股與美股未來仍具信心，股災期間願意鎖定這十檔持續買進，趁便宜累積更多股數。

觀察榜單，台股ETF由元大台灣50ETF（0050）這位老大哥排名居首，並不意外。較引人注意的是，小資挑中撿便宜的美股ETF，追蹤的都是美國科技股指數，尤以追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）成為小資首選，盤中零股累計成交值為跨國股票型第一名，更獨特的是，它也是十大小資最愛名單唯一不配息、追求長期累積報酬型的ETF。

尖牙股指數網羅在美上市的十大科技巨頭，特色是股性活潑、敢漲敢跌，截至7月8日的五個交易日，尖牙股指數彈漲6.79%居冠，其他主要美股指數彈漲幅度依序為那斯達克100指數5.41%、標普500指數3.01%、費城半導體指數2.42%、道瓊指數1.83%。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，經過上半年的股價修正後，美股主要指數估值已下滑至長期均值或均值之下。統一FANG+ ETF追蹤的FANG+指數在此波下修過程中，估值已偏離長期偏差值，甚至落至長期平均的兩個標準差之下，嚴重遭低估，是該指數有編纂數據以來最便宜的時刻。

袁永騰指出，預期聯準會鷹派升息、全球積極對抗通膨與擔憂經濟衰退等三大議題，仍會主導市場走向。下半年美股將持續在企業獲利預估修正、貨幣政策趨緊中，顛簸前行。市場動盪階段，跌深反彈的反覆整理會是常態，投資人不宜貿然躁進，宜透過逢低加碼、閒錢投資與定期定額、不定期不定額等策略，進一步提高勝率，為下一輪的科技股成長週期作好準備。

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