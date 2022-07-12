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美股收跌 台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌4元

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美股收跌、台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌4元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(12)日早盤跌逾200點。本報資料照片
台股今(12)日早盤跌逾200點。本報資料照片

美股周一收盤下挫，台股今(12)日開盤下跌104.9點，開盤指數14,235.63點，早盤跌逾200點，一度來到14111.13點；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價458元。

群益投顧說，關心國安基金是否護盤、周三美國將公布CPI，台股連續兩天反彈後，市場先行出現觀望氣氛，指數下跌124點，成交值1,729億元創今年新低。本周觀望周三美國6月CPI及周四台積電、大立光等科技大廠法說會，儘管技術面有醞釀反彈，不過，整體市場仍容易陷大幅波動。

操作上，市場抱持觀望指數空間不大，而個股走勢趨於分歧，技術面相對弱勢個股要找機會換股操作，展望樂觀中小型成長股，等拉回守穩支撐再承接。

周二(12日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌164.31點、跌幅0.52%，那斯達克指數下跌2.26%，標準500指數下跌1.15%，費半指數下跌2.46%。

富邦期貨表示， 美股財報周起跑前，FactSet估計的企業利潤創下2020年第4季以來最緩慢的增速，加上周三將公布的CPI預期持續走高，聯準會官員呼籲7月升息三碼以阻擋通膨，美股開低走低，四大指數跌幅介於0.52%-2.46%。

統一期貨說，台股周一早盤開高突破14,500點，但遭短線賣壓翻黑走低，盤中多空交戰，震幅達1%以上，跌超過百點，最低一度達14,313.94點，終場下跌124點，收在 14,340.53 點，險守5日線，成交值縮至1,729.13億元。市場靜待周三美國公布最新CPI數據和周四台積電、大立光法說會，造成市場觀望氣氛重，導致台股量縮，盤中多空交戰。

外資周一期貨部分增加2,891口，淨多單2,734口，十大交易人與特定法人合計買進1,577口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,800之間，P/CRatio升至0.77，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周二集中市場合計賣超46億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超30.5億元，投信買超1.7億元，自營商（自行買賣）賣超7億元，自營商（避險）賣超10.1億元。

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