亞洲不含日本與美國股市 續迎資金淨流入

聯準會官員看好美國經濟軟著陸前景，並支持續以貨幣政策抑制通膨，市場對經濟的擔憂略有改善，但全球股市資金流向仍分歧。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括美國與亞洲不含日本股市迎來資金淨流入，其餘如已開發歐洲、歐非中東、拉美及全球新興市場股市資金則呈淨流出狀態。

安聯投信表示，美國聯準會6月會議紀要中重申官員對於以貨幣政策控制通膨的立場，官員近期談話中對於美國經濟前景態度也較為正向，加上最新非農就業指數優於預期，提振市場風險情緒，美股四大指數單周皆收紅，其中又以代表科技成長股的費半與那斯達克表現亮眼，並帶動包括歐股、亞洲國股市與新興市場股市在上周後半走揚，股市整體情緒明顯較過去數周有所改善。

展望經濟前景，安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，雖在各式不確定性與負面因子影響下，市場對於經濟未來發展有所擔憂，但我們目前並不預期美國或全球經濟今年會邁入衰退；另一方面，考量全球疫苗覆蓋率持續提升，越來越多國家開放國境，民眾消費力道也有所改善，亦可望對下半年經濟與景氣帶來提振與回升。

在貨幣政策此一持續牽動市場的因素上，莊凱倫表示，預估隨著聯準會已實施的貨幣政策效果有望於未來一、兩季開始發酵，屆時可望使聯準會於下半年的升息步調轉為有序升息，金融市場受到快速升息的衝擊程度也有望放緩，有利風險性資產後市表現。

在投資操作上，莊凱倫表示，近來金融市場持續在通膨及退經濟衰退的預期間來回震盪，多空因子錯綜牽動使風險性資產如股票的波動仍大，故在此時投資建議可聚焦高股息與具防禦性的部位，以降低投資組合波動；在區域部分，建議可留意基本面相對較佳的區域如美股，並關注跌深區域股市如新興亞洲等，待市場評價止穩後擇優布局。

在台股部分， 針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期出現較明顯波動主要是受到融資與空單等狀況增加所致，但在技術面出現乖離率過大、美歐股市反彈，以及基本面企業6月營收因遞延效應交出相對亮眼成績激勵，台股出現反彈走勢。

安聯投信台股團隊表示，近期國際股市回穩的主因為美國聯準會持續表態支持升息並淡化衰退憂慮，故已開發股市率先反彈。但由於通膨及疫後消費移轉仍是台灣科技產業最主要風險，短線上仍以反彈視之，後市仍須逐步觀察、維持謹慎。

安聯投信台股團隊表示，台股的庫存修正與獲利下修已經開始，市場預期也將重新設定，並有助重新調整股價與獲利變動。以科技股為例，在經歷近期大幅賣壓後，不少股票評價已趨近疫情爆發時的水準，近期籌碼逐漸穩定，有助底部浮現。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，接下來可先留意7月13日美國消費者物價指數，以及月底美國聯準會是否釋出正面訊息；在通膨變數上，可持續留意油價的變化；最後則為7、8月陸續登場的法說會將釋出的財報與展望訊息。