非投資級債迎來資金淨流入 動能轉佳

聯準會緩解對美國經濟前景的擔心，加上最新就業數據正向，過去一周公債殖利率回升、部分資金轉進風險性債券。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周主要債市資金情緒改善，包括投資級債與新興市場債淨流出資金較前周減緩，而非投資級債更是由前一周的淨流出轉為淨流入15.8億美元，為主要債市中動能較強者。

安聯投信表示，在釋出的6月聯準會會議紀要中，聯準會集中討論如何以貨幣政策有效控管通膨，並淡化了市場對經濟衰退的擔憂，過去偏向防禦的資金情緒部分流向風險性資產。觀察市場情緒指標－美國10年期公債殖利率，過去一周上漲20個基點重新回到3%以上；在債市資產方面，過去一周包括政府公債與部分投資級債指數大多走跌，風險取向較強的信用債如非投資級債與可轉債則多收紅，市場風險情緒有轉強跡象。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，在多方錯綜因子的干擾影響下，上半年全球經濟受動能受到影響，若從中長期來看，全球經濟擴張放緩的趨勢目前仍未改變，不過受惠於疫苗施打率提高與醫療動能提升，此波新冠疫情重症率明顯低於疫情初始，各國陸續降低管制程度，民眾逐漸恢復正常生活，預期歐美暑假旅遊旺季與返校需求有望帶動內需，相關地區經濟在第三季有望出現短暫回溫。

回到影響市場的幾個重要變數，首先在通膨方面，許家豪表示，受到基期因素影響，通膨有望逐季遞減，但因工資持續上揚，以及烏俄地緣政治動盪於短時間較難結束，使得全球食品與包括原油等能源價格持續偏高，短期內通膨狀況恐欲下不易。

在貨幣政策部分，許家豪表示，受到通膨持續偏高影響，各國央行今年以來被迫陸續退出之前數年的寬鬆政策，改採取包括升息縮表在內的緊縮政策；此外，因財政狀況告急，也使政府難以推動擴張性的財政政策。

在包括通膨與貨幣政策在內等各式因素影響下，對於債市的投資展望上，許家豪表示，將債券存續期控制於較短的期間內，會較有利於應對美國公債殖利率的走升，降低債券在政府升息的利率走升期間，資產價格受到影響出現波動的狀況。

許家豪進一步指出，隨著經濟有望於第三季出現回溫，建議在此時的債券投資上可聚焦於信用債券，除本身具有較佳的利率具吸引力外，也有望受惠於經濟與景氣的改善，利差進一步收斂。在區域方面，則因美國經濟表現相對較佳、美元相對強勢，故建議可聚焦美國市場中具較佳評級的信用債，也同時控管潛在的違約信用風險。