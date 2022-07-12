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7/12【早晨財經速解讀】金融股6月營收 兆豐金虧轉盈 玉山金衰退三成 開發金、元大金、新光金股東人數大增 國泰金、富邦金產險續虧

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

15家上市櫃金控6月獲利昨（11）日全數出爐，6月稅後純益合計258.3億元、年減57.9%，前六月稅後純益合計2,294.5億元、年減32.8%；累計每股稅後純益由富邦金（2881）以5.62元穩居第一，次為國泰金的3.43元。

兆豐金控（2886）公告，兆豐金控單月獲利由虧轉盈，6月營收55.33億，月增69.63%，年減10.64%。前6個月累計營收292.45億，年增下滑3.31%。

玉山金(2884)最新公布2022年6月自結盈餘，單月稅後盈餘4億元，較5月的18.2億元大幅減少；去年上半年賺102.48億元，今年同期衰退30.8%；玉山金6月營收47.28億，月增3.67%，年減4.22%。前6個月累計營收280.22億，年增下滑3.17%。

據集保中心截至8日統計，15家金控股東人數達624萬4219人，單周增加2.5萬人、單月增加6萬人，若以4月金控股起跌至今，則增加了31.4萬人，其中以開發金（2883）、元大金（2885）、新光金（2888）這三檔金控股，股東人數增加位居前三大。

開發金股東人數達85萬餘人，4月到上周五（8日）止，增加了近6.6萬人，總股東人數和增額都居15家金控之冠，元大金和新光金股東人數各為41.6萬人及46.1萬人，4月至今也增加了近4.6萬人及4萬餘人，增額各居亞、季軍。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 玉山金 兆豐金 新光金 開發金 元大金 國泰金 富邦金

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