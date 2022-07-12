7/12【早晨財經速解讀】金融股6月營收 兆豐金虧轉盈 玉山金衰退三成 開發金、元大金、新光金股東人數大增 國泰金、富邦金產險續虧

15家上市櫃金控6月獲利昨（11）日全數出爐，6月稅後純益合計258.3億元、年減57.9%，前六月稅後純益合計2,294.5億元、年減32.8%；累計每股稅後純益由富邦金（2881）以5.62元穩居第一，次為國泰金的3.43元。

兆豐金控（2886）公告，兆豐金控單月獲利由虧轉盈，6月營收55.33億，月增69.63%，年減10.64%。前6個月累計營收292.45億，年增下滑3.31%。

玉山金(2884)最新公布2022年6月自結盈餘，單月稅後盈餘4億元，較5月的18.2億元大幅減少；去年上半年賺102.48億元，今年同期衰退30.8%；玉山金6月營收47.28億，月增3.67%，年減4.22%。前6個月累計營收280.22億，年增下滑3.17%。

據集保中心截至8日統計，15家金控股東人數達624萬4219人，單周增加2.5萬人、單月增加6萬人，若以4月金控股起跌至今，則增加了31.4萬人，其中以開發金（2883）、元大金（2885）、新光金（2888）這三檔金控股，股東人數增加位居前三大。

開發金股東人數達85萬餘人，4月到上周五（8日）止，增加了近6.6萬人，總股東人數和增額都居15家金控之冠，元大金和新光金股東人數各為41.6萬人及46.1萬人，4月至今也增加了近4.6萬人及4萬餘人，增額各居亞、季軍。