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電價高漲、綠能商機崛起 元大綠能N輕鬆入手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

今年4月25日剛掛牌的元大綠能N(020032)，100%連結特選台灣綠能報酬指數表現，指數成分股為專注投資台灣太陽能及風力發電產業鏈的20檔股票。此檔ETN在7月7日之收盤價為4.45元，等於買一張花不到5千元（實際交易應以市價為準），小資族想要搭上這波再生能源商機，用ETN便可輕鬆入手。

今年7月1日起產業用電大戶電價將漲15%，台積電首當其衝，但台積電很早就致力於綠色製造，建立節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，積極收購綠電的電力，不僅可降低製造商品之碳排放、碳邊界及碳關稅的影響，同時也減少高電價的衝擊。台積電的成功示範，讓企業又將目光投向台灣的綠色再生能源商機。

台灣擁有得天獨厚的綠電發展條件，充沛的日照及西部沿海世界級的高品質風場，皆可帶動天然潔淨的綠能發電源源不絕，加上綠電產業鏈聚落建立完整及綠能獎勵政策持續推動，未來台灣綠電潛力不可忽視。

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