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台股下跌124點 三大法人賣超49.38億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

今（11）日美國期貨指數一度跌幅擴大，拖累台股開紅後往下探低，一度下跌至14,313.94點，收在14,340.53點，下跌124點，成交量下縮至1,729.13億元；三大法人賣超49.38億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超33.9億元，投信買超1.75億元，自營商賣超（合計）17.23億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.04億元，自營商（避險）賣超10.18億元。

今權值股普遍下跌，台積電（2330）收462元，跌幅1.07%；三星通知供應鏈原訂暫停拉貨至7月底的時程延後到至少8月底，部分品項年底前都不會再進料，由於三星是聯電（2303）28／22奈米主要客戶，導致聯電下跌逾2%，收38.6元。金融指數下跌1.26%，其中玉山金（2884）6月稅後純益4億元，月減77.9%，創近六年單月新低，股價重挫逾4%，跌至27.05元。較為抗跌的類股為水泥、航運生技及汽車類股，其餘多為個股表現，東鹼（1708）6月營收亮眼，股價攻漲停收50元。大盤收在14,340.53點，跌幅0.86%。

自營商 三大法人

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