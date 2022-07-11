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市場觀望氣氛重 台股盤中跌逾百點 金融成殺盤要角

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台幣今（11）日跌破波段新低、市場靜待美國公布最新CPI數據和台積電（2330）、大立光（3008）法說會，造成市場觀望氣氛重。（本報系資料庫）
台幣今（11）日跌破波段新低、市場靜待美國公布最新CPI數據和台積電（2330）、大立光（3008）法說會，造成市場觀望氣氛重。（本報系資料庫）

台幣今（11）日跌破波段新低、市場靜待美國公布最新CPI數據和台積電（2330）、大立光（3008）法說會，造成市場觀望氣氛重，台股量縮，盤中多空交戰，加權指數開高走低，盤中震幅達1%以上，跌超過百點，最低一度達14,326.36點，金融族群成為殺盤重點。

華南（2880）投顧董事長儲祥生表示，由於6月分營收陸續公布，電子產業營運表現不如預期並影響股價，也拉低大盤表現，近期仍要等待國際股市落底，美股需先出現止穩訊號，外資才有機會回流台股，帶動大盤表現。以今日盤中表現來看，台股表現尚可，還是具有進場機會，不過仍然不建議投資人拉高持股比例。

盤面上權值股表現皆弱，不過台積電（2330）表現相對有撐，盤中下跌2元，跌幅僅0.4%，持續在平盤附近震盪；其他電子權值股如：聯發科（2454），鴻海（2317），聯電（2303），大立光等，跌幅皆保持在1%附近，顯示投資人持續等待相關法說會結果，賣壓相對不重。

高價股部分，股后信驊（5274），力旺（3529）跌勢相對較重，盤中跌幅近5%，力旺也再次挑戰千元關卡，祥碩（5269），旭隼（6409），世芯-KY（3661），譜瑞-KY（4966）和亞德客-KY（1590）盤中也維持平盤之下震盪，跌幅落在1～3%，AES-KY表現相對有撐，盤中跌幅小於1%。

金融族群受到股債皆跌影響，聯邦銀（2838）跌勢最重，盤中跌幅超過5%，其次為玉山金（2884），跌幅近4%，盤中跌破近兩個月新低，最低達27.1元，永豐金（2890），兆豐金（2886），台新金（2887）等股，盤中也維持1%以上跌幅。

傳產族群中，首先留意貨櫃三雄和航空雙雄表現，盤中以陽明（2609）和長榮航（2618）表現最佳，自開盤持續在平盤之上小漲震盪，盤中漲幅落在0.7～1%，長榮則持續在平盤附近整理，萬海（2615），華航（2610）表現相對弱勢，不過盤中跌幅落在0.4%左右，股價仍有支撐。

盤面上仍有成交量破萬張且表現佳的個股，鴻家軍中的建漢（3062）表現最為強勢，盤中價漲量增，漲幅高達6%，漢翔（2634），所羅門（2359），奇鋐（3017）居次，盤中漲幅達3～4%，耿鼎（1524），堤維西（1522），揚明光（3504），華新（1605）等股，盤中也維持1～2%漲幅。

台積電 台股

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