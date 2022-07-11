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宏碁再添「小金虎」 宏碁遊戲股票公開發行申報今生效

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）再添「小金虎」，集團旗下宏碁遊戲股份有限公司宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今（11）日生效，股票代號為6908。

宏碁遊戲辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共25,000千股，每股面額新台幣壹拾元整，發行股份金額為新台幣250,000千元整。宏碁遊戲2020全年度營收為3.17億、EPS 8.04元；2021全年度營收為12.76億元、每股純益（EPS） 11.06元。

宏碁遊戲股份有限公司於 2020 年7月成立，為宏碁集團拓展遊戲及電競的品牌延伸，提供電腦及遊戲機娛樂軟硬體全方位產品與服務，旨在提供遊戲玩家線上線下完整的生活體驗。宏碁遊戲亦在2020年取得Sony PlayStation 5 遊戲主機軟硬體設備台灣銷售代理權後，並在今年陸續取得羅技賽車模擬設備、ASTRO 遊戲耳機麥克風、SEGA遊戲及日本遊戲周邊領導品牌HORI在台代理權，積極滿足玩家所需。

宏碁遊戲線上商店亦於同日開台上線，除有豐富活動與會員共享，未來也將販售數位遊戲，因應遊戲產業數位化之趨勢，提供全方位之娛樂與遊戲體驗。

宏碁 新台幣 股票

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