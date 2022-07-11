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台股短線反彈 後市維持審慎觀察

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股稍早出現較大波動主要是受到融券、空單增加所致，但隨後在技術面出現乖離率過大、軋空，加上美歐股率先反彈，以及基本面6月營收因遞延效應交出相對亮眼成績，台股出現反彈走勢。

安聯投信台股團隊表示，國際股市近日回穩主要是受惠於美國聯準會挺升息淡化衰退，並由已開發股市率先反彈。但由於通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險，短線上仍以反彈視之，後市仍需逐步觀察、邊走邊看，維持審慎。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，可先留意7月13日美國消費者物價指數CPI數據；再來就是月底美國聯準會是否釋出正面的關鍵訊息。另外在通膨變數上，可持續留意油價變化；再者則是7、8月陸續登場的重要法說將釋出的財報與展望訊息。

安聯投信台股團隊表示，庫存修正及獲利下修已經展開，市場預期因而將重新設定，並有助重新調整股價重新與獲利變動。以科技股為例，在經歷近期大幅賣壓後，不少評價已趨近疫情爆發時的恐慌水準，近期籌碼逐漸穩定，有助底部浮現。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，台灣科技股長期趨勢不變，長期相對看好具有市佔率增加、規格提升、產品滲透率增加等特性的公司；另一方面，資金控管為今年下半年操作的重點，可留意評價以下修到近歷史低緣且趨勢仍正面的標的。

安聯投信台股團隊表示，現階段，台股仍將持續主要反應總體經濟面的不確定性，維持風格持續轉換、邊走邊看，等待聯準會有沒有釋出穩定市場信心的重要訊息。現階段投資環境不確定性升高，盤勢變化快速。未來仍優先關注通膨是否能有效減緩、美國十年期公債殖利率是否能回穩。

台股 美國聯準會 通膨

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