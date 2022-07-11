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7/11【早晨財經速解讀】安倍遇刺 台股週五漲勢收歛 本週台積電法說定生死?烏俄戰事 強生下台 德國擴軍 病毒變異 2022下半年不平靜？
日本前首相安倍晉三上周五（8）日遭槍殺身亡，台股盤中一度大漲216點到收盤僅上漲128點，收在14464點，周線翻紅上漲121點。
上周，台積電（2330）公布6月分營收。今年新台幣1758.74億元，較5月減少5.3%，為單月營收次高水準，較去年同期增加18.5%。第2季營收5341.41億元，較第1季增加8.76%，創單季新高，表現優於財測預期。儘管整季表現仍優於預期，但月減消息依舊引起市場注意。
在悲觀氛圍下，知名半導體分析師陸行之就向台積電喊話，本周法說會台積電不應該浪費時間在回顧過去的營收數字，而是應趕緊聚焦未來展望。
英國首相強生7日在倫敦唐寧街10號首相官邸門口發表演說，宣布辭職。
新冠疫情的病毒不斷變異，經過Alpha、Delta，到最新的Omicron也造成了本土疫情的大爆發；近期又傳出亞型變異株BA.4、BA.5，傳播力更強，2022的下半年是否會藉由次世代疫苗的問世，帶來不一樣的改變？
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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