7/11【早晨財經速解讀】安倍遇刺 台股週五漲勢收歛 本週台積電法說定生死?烏俄戰事 強生下台 德國擴軍 病毒變異 2022下半年不平靜？

日本前首相安倍晉三上周五（8）日遭槍殺身亡，台股盤中一度大漲216點到收盤僅上漲128點，收在14464點，周線翻紅上漲121點。

上周，台積電（2330）公布6月分營收。今年新台幣1758.74億元，較5月減少5.3%，為單月營收次高水準，較去年同期增加18.5%。第2季營收5341.41億元，較第1季增加8.76%，創單季新高，表現優於財測預期。儘管整季表現仍優於預期，但月減消息依舊引起市場注意。

在悲觀氛圍下，知名半導體分析師陸行之就向台積電喊話，本周法說會台積電不應該浪費時間在回顧過去的營收數字，而是應趕緊聚焦未來展望。

英國首相強生7日在倫敦唐寧街10號首相官邸門口發表演說，宣布辭職。

新冠疫情的病毒不斷變異，經過Alpha、Delta，到最新的Omicron也造成了本土疫情的大爆發；近期又傳出亞型變異株BA.4、BA.5，傳播力更強，2022的下半年是否會藉由次世代疫苗的問世，帶來不一樣的改變？