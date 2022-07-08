國安基金概念股賺不賺？ 這10檔買四次賺四次

國安基金下周一（8日）舉行例行會議，會否討論台股護盤計畫攸關台股走勢。不少投資人都好奇「國安基金概念股」到底有哪些？根據國安基金持股明細統計，可發現每次買進個股不盡相同，但近四次進場護盤紀錄中，共有10檔個股讓國安基金連買四次賺四次，包括台積電（2330）、台達電（2308）、台塑（1301）等。

國安基金進場時刻往往已是台股低點，每次報酬率驚人。以最近一次進場是因國際股市受新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散影響投資信心為例，期間為2020年3月19日至11月9日退場，護盤金額雖為史上最低，僅7.5億元，一度被笑是口水護盤，但實際戰績仍佳，最後淨賺2.58億元（含股利）退場，報酬率逾三成四，以台積電為例，個股投資報酬率高達七成，投入1.68億元，淨賺1.21億元；進場前大盤指數8681.34點，退場當天指數已回升至 12955.91點。

台股今年來受到通膨升溫、俄烏戰爭、美國等各國主要央行升息等因素衝擊，大盤一跌再跌，近期更因美國經濟衰退疑慮、科技等下游產品庫存提高等問題打擊，大盤見關不是關，一路摜破「萬六」、「萬五」等整數關卡，本周更一度失守「萬四」見到萬三開頭的13,951點。

過往財經部會因應股市面臨重大突發、非理性或異常情事，便會搬出股市穩定方案，金管會方面有發布新聞稿信心喊話、鼓勵上市櫃公司積極舉辦法人說明會及業績發表會、鼓勵實施庫藏股、禁空令等，握有實彈的財政部則可調度八大公股行庫彈性進場調節，以及終極絕招-啟動國安基金護盤。

外界期待國安基金進場護盤聲浪四起，終於在6日，國安基金訂下周一開會消息傳開，振奮台股士氣，搭配美股反彈氣勢，已連兩個交易日大漲，7日、8日兩天集中市場加權指數合計上漲478點。

國安基金過去進場護盤台股共七次，分別是2000年3月我國第一次政黨輪替，中國大陸發表言論警告台灣、2000年10月網際網路泡沫，國際油價價格大漲、2004年5月發生319槍擊案、2008年9月發生金融海嘯、2011年12月歐洲發生債務危機、2015年8月人民幣劇貶以致亞洲多國貨幣跟著貶值，以及2020年3月新冠肺炎疫情造成股市大跌。

統計2008年9月、2011年12月、2015年8月、2020年3月等四次護盤，實際買進股票情況來看，國安基金每次布局個股不盡相同，但有部分「鐵支」必買股，當中四次都買、四次都賺錢有10檔，包括台泥（1101）、台塑、南亞（1303）、台化（1326）、台達電、鴻海（2317）、台積電、廣達（2382）、華南金（2880）、兆豐金（2886）。