台股連兩天反彈、周線終止連四黑 土洋法人持續對作

台股今（8）日收14,464.53點，上漲128.26點，連續兩天反彈上漲，本周台股上漲121.45點，周漲幅0.85%，周線翻紅終止連四黑，也暫時化解破底危機，統計三大法人買賣超，仍呈現土洋對作，自營商本周買超103.78億元，創今年來單周買超台股第二高，投信也是買超，但外資則是賣超18.93億元，連五周賣超。

台股本周反彈，大盤指數連兩個交易日反彈，終止周線連四黑，三大法人買賣超部分，內資法人連袂第三周挺台股，自營商本周買超103.78億元，金額再度突破百億元，是今年來單周買超台股第二高，投信也同步回補78.49億元，外資則是連五周賣超，本周續賣超18.93億元，但金額大幅縮小，三大法人合計單周買超163.34億元。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，本周台股連兩日反彈，帶動指數回穩至5日均線之上，暫時化解續跌危機，且電子指數也在半導體族群大幅反彈帶動下，成為三大指數中率先回到5日均線之上的類股，目前可觀察這波反彈能否引領大盤重返萬五大關、回升至站穩月線之上，可視為台股短線止穩指標。

賴正鴻進一步表示，法人資金動向也透露出短線反彈的可能，內資法人持續回補，特別是自營商本周買超台股金額再度突破百億元，市場多認為台股短線跌幅已深，隨時具備跌深反彈條件，因此資金進場卡位，外資7月雖然持續站在賣方，但賣超力道相較6月大幅縮減，若美股能持續回穩反彈，則有利扭轉國際資金今年來對台股偏空的態度。

針對台股後市展望，賴正鴻表示，近期台股仍難脫國內外市場訊息干擾，除了月底的FOMC會議之外，7月還有許多重要法說會、財報、經濟數據將公布，都會影響台股投資情緒，國內訊息方面，下周晶圓龍頭大廠台積電（2330）法說會將登場，所釋出的產業前景展望、財測等，都將成為第3季重要的市場風向球。

國際市場方面，賴正鴻說明，下周美國將公布最新CPI數據，將成為市場檢視通膨是否改善的關鍵之一，另外，美國財報季即將開跑，科技重量級大廠的密集公佈期將從18日起跑，包括IBM、英特爾、艾司摩爾、德州儀器、特斯拉、AMD、高通、微軟、Meta、Google、蘋果等都將公布財報，預期屆時財報數據、展望等將會影響台廠相關供應鏈的股價走勢。