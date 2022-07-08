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台股上漲128.26點 三大法人賣超29.96億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導

美股四大指數周四上漲，那斯達克已連漲四天，費半大漲逾4%，激勵台股今（8）日開高，一度大漲200點，但盤中傳出日本前首相安倍晉三中彈的消息，台股急跌下滑，午盤震盪拉高，收在14,464.53點，上漲128.26點，成交量2,573.49億元；三大法人賣超29.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超39.39億元，投信買超8.09億元，自營商買超（合計）1.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.85億元，自營商（避險）買超5.18億元。

台股今持續反彈，台積電（2330）收467元，漲幅2.08%，站上10日線，聯發科（2454）收651元，上漲2.36%。先前因面板砍單消息而持續弱勢的面板驅動IC廠聯詠（3034）今強彈超過7%，收300元；網通族群智邦（2345）、昇達科（3491）、中磊（5388）6月營收接創新高，激勵股價走強，昇達科攻上漲停板。中國大陸官方持續推出汽車利多政策，智伸科（4551）、胡連（6279）雙雙上漲，分別漲幅超過9%、4%，貨櫃三雄股價也重新翻揚，長榮（2603）、陽明（2609）站上十日線，大盤收在14,464.53點，漲幅0.89%。

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