快訊

前日相安倍遭槍擊右頸受槍傷、左胸皮下出血 加護病房搶救中

蔡英文6度強力遊說 林佳龍終於軟化可望戰新北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美系外資認為台積電跌過頭 給予買進評等、目標價650元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電今日小漲，終場收在467元。路透
台積電今日小漲，終場收在467元。路透

台積電（2330）今年來持續遭外資賣超，股價也曾回探至433元，但連日來外資出現買超，已連三買，美系外資最新報告送暖，認為台積電股價下行空間有限，從高點拉回37%，似已跌過頭，看好台積電營運，給予買進評等，目標價上看650元。

台積電今年高點曾達688元，低點則下滑至433元，下跌255元，跌幅37%，今（8）日持續開高，以470元開出，終場收在467元，上漲9.5元，漲幅2.07%，市值增至12兆1,094億元。

美系外資重新將台積電納入追蹤個股，認為台積電明年本益比估值仍讓人信服，即使在熊市情境預估下，台積電獲利恐受影響，預估幅度約8~38%，但台積電股價下行空間有限，股價從高點拉回37%，已出現跌過頭的反應。

美系外資表示，先進製程在明後年的產能仍將維持吃緊的情況，雖然部分成熟製程產能的供需恐出現鬆動，但台積電專業特製產品相對看好；美系外資預估，英特爾對台積電今年營收貢獻約2%，明後年將分別增至4%、7%，看好台積電技術領先下，可持續留住英特爾為長期客戶。

美系外資下調明年全球半導體展望，調降至衰退4%，主要是考量市場需求疲弱，但看好台積電可以逆風營運，給予買進評等，目標價上看650元，預估股價潛在上漲空間約49%。

台積電今日公布6月合併營收1,758.74 億元，月減5.3%，年增18.5%。累計2022 年1至6月營收1兆252億元，年增 39.6%。

台積電 外資

延伸閱讀

健策6月營收增21% 創新高

分析師此刻最愛「這檔晶片股」 至少可神氣兩年

晶片大咖警告需求有壓力 科技股倒一片、精材跌停

經濟日報社論／台積的憂慮 政府不能袖手旁觀

相關新聞

電金傳齊揚 台股漲128點收14,464點

台股今（8）日電子、金融、傳產族群齊揚，延續昨日漲勢，加權指數開盤大彈200餘點，10點半左右，日本前首相安倍晉三受到槍...

安倍晉三遭槍擊 台股盤中一度急殺170點

日本前首相安倍晉三今天上午遭一名男子持槍槍擊流血送醫，日股日經225期貨急殺，連帶影響台股指數自14544點快速下滑至1...

台股重挫需護盤？謝金河示警3問題：股市「共犯結構」是台灣獨有

經過狂風暴雨的上半年跌勢，台股上半年下跌3933.11，跌幅18.2%，在亞洲排行第三慘，比台灣跌得多的有南韓、越南胡志明，而這個跌勢源頭來自半導體...

長榮6月營收創新高、股價漲逾半根停板 航運股跟進大漲

長榮（2603）6月營收首度突破600億元大關，以單月營收603.4億元，創下歷史新高，第2季、上半年營收也同創新高，今...

台股重挫後的省思 謝金河分析政府該正視3大問題

財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發表「台股重挫後的省思」一文，他說，經過狂風暴雨的上半年跌勢，台股上半年下跌3933.11...

萬四生死保衛戰 守關重點看這裡

Q:國際局勢不穩，連帶台股也受到拖累，7月6日跌破萬四整數大關，在此止跌有希望嗎？為什麼美股漲台股卻漲不動？下半年度操作該注意什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。