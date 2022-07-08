美系外資認為台積電跌過頭 給予買進評等、目標價650元

台積電（2330）今年來持續遭外資賣超，股價也曾回探至433元，但連日來外資出現買超，已連三買，美系外資最新報告送暖，認為台積電股價下行空間有限，從高點拉回37%，似已跌過頭，看好台積電營運，給予買進評等，目標價上看650元。

台積電今年高點曾達688元，低點則下滑至433元，下跌255元，跌幅37%，今（8）日持續開高，以470元開出，終場收在467元，上漲9.5元，漲幅2.07%，市值增至12兆1,094億元。

美系外資重新將台積電納入追蹤個股，認為台積電明年本益比估值仍讓人信服，即使在熊市情境預估下，台積電獲利恐受影響，預估幅度約8~38%，但台積電股價下行空間有限，股價從高點拉回37%，已出現跌過頭的反應。

美系外資表示，先進製程在明後年的產能仍將維持吃緊的情況，雖然部分成熟製程產能的供需恐出現鬆動，但台積電專業特製產品相對看好；美系外資預估，英特爾對台積電今年營收貢獻約2%，明後年將分別增至4%、7%，看好台積電技術領先下，可持續留住英特爾為長期客戶。

美系外資下調明年全球半導體展望，調降至衰退4%，主要是考量市場需求疲弱，但看好台積電可以逆風營運，給予買進評等，目標價上看650元，預估股價潛在上漲空間約49%。

台積電今日公布6月合併營收1,758.74 億元，月減5.3%，年增18.5%。累計2022 年1至6月營收1兆252億元，年增 39.6%。