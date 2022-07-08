台股籌碼面趨於穩定 法人：高息股上半年獲資金青睞

上周美國聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，全球升息和經濟衰退的擔憂揮之不去，加上電子業庫存調整和消費需求下滑，台股這陣子在籌碼多殺多下加速破底，恐慌性賣壓出籠，本周一度跌破萬四關卡，短線市場較不理性。

法人分析，台股先前連日重挫後出現融資斷頭賣壓，目前上市融資維持率約在140%附近，創近一年新低，但過往當融資維持率跌落130～150%以下時，指數通常亦來到低點附近，台股籌碼面在融資減少下有利趨於穩定。而昨（7）日股市站回萬四，今早（8日）也開紅盤，故投資人毋須悲觀看待，建議持續以定期定額紀律投資，從高息股切入，利用其不錯的股息作下檔保護，市場波動大時抗跌，待股市回歸基本面後也能順勢跟漲。

國泰台灣高股息基金經理人莊雅婷指出，台股近期受內外空方消息影響而走疲，包括6月除息行情失靈，主要權值股如聯發科、聯電、長榮等均陷入貼息，外資大舉出脫貨櫃雙雄，單就6月來看，外資已賣超台股多達1,975億元，今年以來（截至6/30）賣超逾9千億元，為今年台股走弱關鍵之一；而美國聯準會升息及通膨更是引發此波全球股市大跌的關鍵因素，聯準會強力升息、對抗通膨，7月恐續升息3碼，市場預估至年底升至3～3.5%，通膨數據可能在7～8月見到高峰，預期台股第3季將持續呈現區間震盪格局。

不過，現在市場波動這麼大，投資怎麼看？莊雅婷認為，台股向來與美股連動，觀察歷史經驗，美股標普500指數從1954年迄今，計有九次大跌、平均跌幅約36%，以及八次小跌、平均跌幅約兩成，此次美股下跌非經濟大幅衰退所造成，預期應仍屬小跌走勢，也就是台股再下探的空間有限，投資人不需過度悲觀。

再觀察全球各類型股票基金表現，今年高股息及價值型基金相對受資金青睞，資金呈現淨流入，其中高股息基金今年上半年（截至6/30）累計回檔不到一成，相對成長股的下挫逾27%來得抗跌許多。2022年受高通膨及貨幣政策影響市場波動明顯放大，此時較穩定的台股市場及具高殖利率保護的高股息類股，有望成為高震盪時代的資金避風港。