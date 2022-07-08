快訊

安倍晉三遭槍擊 資深刑警：霰彈槍+近距離 就是要他死

台灣之星大斷訊！全台都傳災情 官方緊急回應了

槍擊安倍疑犯名曝光「山上徹也」 警以殺人未遂罪嫌逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千張大戶進場買陽明 網友高呼新一代航海王來了

經濟日報／ 新聞部編輯中心
圖為陽明海運示意圖。圖／陽明海運提供
圖為陽明海運示意圖。圖／陽明海運提供

貨櫃航運6月中以來一路重挫，長榮（2603）、陽明（2609）更在7/4時創了一年來新低，不過跌深似乎出現買點，有網友進場加碼陽明1,130張，引起網友熱議，直呼「新一代航海王來了」、「拜託請帶大家到200再下船」。

網友分享進場大買陽明的理由有三，第一是看到中遠海控第二季上半年獲利，初估達人民幣647.16億元，扣除第一季獲利274.81億，第二季淨賺372.35億，季增達35.49%，但上海出口集裝箱運價指數（SCFI）顯示第二季平均運價比第一季下滑一些，但中遠海控第二季獲利卻季成長超過35%。

網友指出這代表長約可以保護蠻多的獲利，就算現貨合約價下跌。第二個理由是陽明目前不僅帳上現金充足，另負債總額36.17%偏低，很有機會出手買庫藏股。第三是網友致電陽明，陽明表示，目前的運價和供需關係還沒讓船商進行拆船以降低供給。

根據以上三個理由，網友認為明年貨櫃航運不會衰退得那麼慘，大舉加碼陽明1,130張，打算抱到8月。網友直呼「新一代航海王來了」、「航海王2.0」、「船長好！乾爹好！」、「你會懷念80元的陽明！」、「跪著看這篇文....1000多張陽明....」、「拜託請帶大家到200再下船」。

今貨櫃三雄紛紛上漲，長榮盤中來到93元，漲幅逾5%，陽明漲至86.1元，漲幅逾3%。

陽明 航海王

延伸閱讀

長榮超旺 營收創三個新高

看到隱藏版爆點？基本面轉佳千張大戶持股增至近7成 主力悄悄卡位裕隆

長榮、台積電不只散戶慘套！它認賠近2500萬賣長榮、上月才砸3億大買「526元」台積電

7/6【早晨財經速解讀】台積電3奈米量產延後？法說前股價頻破底 西德州原油跌破百元關 通膨沒了？長榮陽明大漲 0056買盤踴躍

相關新聞

台股重挫需護盤？謝金河示警3問題：股市「共犯結構」是台灣獨有

經過狂風暴雨的上半年跌勢，台股上半年下跌3933.11，跌幅18.2%，在亞洲排行第三慘，比台灣跌得多的有南韓、越南胡志明，而這個跌勢源頭來自半導體...

長榮6月營收創新高、股價漲逾半根停板 航運股跟進大漲

長榮（2603）6月營收首度突破600億元大關，以單月營收603.4億元，創下歷史新高，第2季、上半年營收也同創新高，今...

台股重挫後的省思 謝金河分析政府該正視3大問題

財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發表「台股重挫後的省思」一文，他說，經過狂風暴雨的上半年跌勢，台股上半年下跌3933.11...

「巨型散戶」再出手 中環處分聯發科賺近40萬元

光碟片大廠中環（2323）再度出手，今（7）日公告處分369張聯發科（2454），處分利益為近40萬元。

千張大戶進場買陽明 網友高呼新一代航海王來了

貨櫃航運6月中以來一路重挫，長榮（2603）、陽明（2609）更在7/4時創了一年來新低，不過跌深似乎出現買點，有網友進...

台股修正達熊市定義的20% 法人：定期定額投資績效不俗

台股波段大跌，但危機也帶出轉機，隨著近期融資餘額大減百億、外資賣壓出現減輕，盤勢醞釀跌深反彈契機。元大投信表示，觀察過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。