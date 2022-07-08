千張大戶進場買陽明 網友高呼新一代航海王來了

貨櫃航運6月中以來一路重挫，長榮（2603）、陽明（2609）更在7/4時創了一年來新低，不過跌深似乎出現買點，有網友進場加碼陽明1,130張，引起網友熱議，直呼「新一代航海王來了」、「拜託請帶大家到200再下船」。

網友分享進場大買陽明的理由有三，第一是看到中遠海控第二季上半年獲利，初估達人民幣647.16億元，扣除第一季獲利274.81億，第二季淨賺372.35億，季增達35.49%，但上海出口集裝箱運價指數（SCFI）顯示第二季平均運價比第一季下滑一些，但中遠海控第二季獲利卻季成長超過35%。

網友指出這代表長約可以保護蠻多的獲利，就算現貨合約價下跌。第二個理由是陽明目前不僅帳上現金充足，另負債總額36.17%偏低，很有機會出手買庫藏股。第三是網友致電陽明，陽明表示，目前的運價和供需關係還沒讓船商進行拆船以降低供給。

根據以上三個理由，網友認為明年貨櫃航運不會衰退得那麼慘，大舉加碼陽明1,130張，打算抱到8月。網友直呼「新一代航海王來了」、「航海王2.0」、「船長好！乾爹好！」、「你會懷念80元的陽明！」、「跪著看這篇文....1000多張陽明....」、「拜託請帶大家到200再下船」。

今貨櫃三雄紛紛上漲，長榮盤中來到93元，漲幅逾5%，陽明漲至86.1元，漲幅逾3%。