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台股修正達熊市定義的20% 法人：定期定額投資績效不俗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為手機下單示意圖。圖片來源/ingimage
圖為手機下單示意圖。圖片來源/ingimage

台股波段大跌，但危機也帶出轉機，隨著近期融資餘額大減百億、外資賣壓出現減輕，盤勢醞釀跌深反彈契機。元大投信表示，觀察過去台股修正達「熊市」定義的20%後，進行定期定額長期投資的績效不俗，投資一年的平均報酬率超過一成，三年更有近三成表現，投資人不妨善用元大台灣50（0050）等台股ETF，掌握潛在的投資機會。

台股大盤於本周三(6日)一度抵13,985點波段收盤低點，自今年1月5日最高的18,619點修正以來，波段跌幅逾24%，已達到「技術性熊市」的定義。不過，近日融資餘額連日大減，使得同期間融資減肥幅度約32%，遠大於大盤跌幅，籌碼明顯有效沉澱，加上技術指標已在低檔、外資短線對權值股的賣壓減輕等利多因素，有助台股回穩。

元大投信表示，台股大盤波段浮現止穩契機，但真正的長期低點通常不容易掌握，且目前國際市場仍有美國聯準會升息、全球景氣出現疑慮等變數。若大額單筆投資買在不對的時機，可能因承受不了短期波動的壓力而提早出場，錯失良機。相對地，定期定額及分批布局可分散投資成本，降低心理壓力，更有助提高長期投資勝算。

回顧台股大盤歷史表現，若出現波段大跌20%的熊市情境，短線盤勢仍可能波動，但隨基本面觸底回升，中長線行情都能重返漲升軌道。統計過去20年資料，假設在台股達到熊市後，於每月底進行定期定額操作，投資一年的平均報酬率為10.4%，二年為21.6%，三年更可以達到29.7%。

依據歷史經驗，基本面較為穩健的大型股，通常是股市大跌後，資金率先回補標的，扮演台股觸底反彈的領漲指標，因此，成立悠久的大型權值股ETF，如基金規模超過新台幣2,200億元，流動性良好的元大台灣50ETF，就是投資人可以優先考慮的投資標的，而且0050一次幫投資人布局台股市值最大的50檔股票，也可以讓投資人避免「賺指數、賠價差」的風險。

更值得關注的是，據元大投信公告，0050將於7月18日除息，每受益權單位預計發放1.8元，為該ETF自2016年改為每年配息兩次以來，同期最高的配息金額。投資人於7月15日收盤前買進並持有，皆可參與領息。

龍頭券商元大證券響應台股投資，現階段推出0050的定期定額優惠，申購每筆手續費只要1元，且成功扣款三次，即贈200元電子手續費抵用金，另新開戶再加碼500元的電子手續費抵用金，可折抵日後台股電子交易的手續費。投資人可把握機會，相關優惠洽元大證券官網。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，並應注意ETF的配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致的情形，導致ETF配息率大幅波動，投資人應合理評估配息水準。

過去20年台股大盤波段跌幅達20%後，開始定期定額的平均報酬率。
過去20年台股大盤波段跌幅達20%後，開始定期定額的平均報酬率。

台股 配息

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