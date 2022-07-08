長榮6月營收創新高、股價漲逾半根停板 航運股跟進大漲

長榮（2603）6月營收首度突破600億元大關，以單月營收603.4億元，創下歷史新高，第2季、上半年營收也同創新高，今（8）日跳空開高衝上90元關卡，以92.3元開高，一度拉升至94.3元，盤中漲幅逾6%；陽明（2609）、萬海（2615）也同步大漲，航運股同步大漲，類股漲幅近4％，居各類股之冠。

長榮6月營收再攀上高峰，推升第2季、上半年營收同締新猷，單月、單季、半年共創三高，第2季營收逾1,750億元，年增75%，季增2.4%；累計上半年營收3,458.3億元，年增逾82%。

長榮已公告現金減資基準日，減資股票最後交易日為9月6日，完成新股票暨上市買賣日期為9月19日。法人推估，以長榮去年的獲利2390.14億元計算，減資後長榮的EPS將衝破百元。

長榮營收亮眼，推升今日股價開高走高，早盤以92.3元開高，一度拉升至94.3元，盤中漲幅逾6%；貨櫃股同步大漲，陽明漲逾4.5%，萬海漲逾4.2%，散裝族群，航空股也同步大漲，航運股占大盤成交比重達17.3%，類股居冠。