美股趨穩 台股早盤一度漲逾150點 台積電開盤470元

台股今（8）日開盤上漲126.23點，開盤指數14,462.50點，早盤漲逾150點，一度來到14,502.52點；台積電（2330）開盤上漲12.5元，開盤價470元。

倫元投顧說，周四台股出現的紅K棒極有可能是中期落底訊號，理由有二，一是美股於周二出現逆轉勝後，周三並未再向下探低，說明美股已經逐漸穩定；二是，台股自1月5日18,619點下跌修正，時間長達半年，加上近期進入融資斷頭的加速趕底期，從結構面而言，台股出現大級數的反彈行情可期。

從盤面觀察，矽智財族群強彈，是中大戶喜愛操作的標的，顯示大內高手（大資金內資）進場意願轉強。整體分析，台股大漲的關鍵在於重量級權值股轉強，由這些大型或高價股轉強可知，法人機構也開始回補其過度賣超部位。

周四（7日）美股延續溫和漲勢，在關鍵非農就業報告發布前持續反彈，四大指數齊揚：道瓊指數上漲346.87點、漲幅1.12%，那斯達克指數上漲2.28%，標準普爾500指數上漲1.50%，費半指數上漲4.48%。

永豐期貨說，周四台股早盤以上漲66點跳空開出後，一度受到塑化類股續挫而短暫翻黑，所幸電子權值股、IC設計、IP矽智財等族群展開強勢反彈，大盤終場勁揚350.76點，收14,336.27點。盤面上，蘋概三王齊揚，其中大立光（3008）放量攻上漲停表現最為強勢，台積電、鴻海（2317）分別勁揚5.05%、2.99%，信驊（5274）、力旺（3529）等高價股也同步走揚，而航運、汽車、化工等傳產類股表現都相當強勁，漲幅1.5～2.5%。

整體來看，台股周四以紅K留下影線作收，一舉收復5日線及周三長黑K跌幅，短線跌深反彈暫緩近日悲觀情緒，但需留意上檔壓力仍沉重仍需反覆打底。

統一期貨說，籌碼面部分，外資現貨買超159億，期貨淨空單減少2,046口至6,548口，十大交易人與特定法人合計賣出2,206口。周選支撐與壓力區落在13,500至14,800之間，P/C Ratio升至0.69，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周三集中市場合計買超219.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超159.8億元，投信買超28.7億元，自營商（自行買賣）買超10.1億元，自營商（避險）買超21億元。