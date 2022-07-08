7/8【早晨財經速解讀】台積電ADR強彈逾6% 國安基金下周一開會 熊市結束了？強生辭職 歐元區通膨大爆發 未升息先寬鬆救經濟？

台積電和聯電ADR周四（7日）連袂漲近7%，漲幅領先費城半導體指數，台積電更創下2020年7月29日以來最大單日漲幅，較台北交易股價溢價5%。

台灣加權股價指數昨(7)日漲350.76點，收在14,336.27點。台積電漲5.05%收在457.5元。

國安基金執行祕書阮清華說，國安基金例行會議已敲定下周一、11日盤後召開，行政院發言人羅秉成也表示，「尊重國安基金機制，若股市有異常、符合國安基金條件，隨時都可召開臨時會」。

美元周四變化不大，歐元一度創下20年新低，在強生表示將辭去英國首相職務後，英鎊走強。英鎊尾報1.2012美元，升值0.7%。瑞郎從七年高位回落，美元兌瑞郎報0.9743瑞郎，升值0.4%。

拜食物及糧食價格高漲所賜，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增率再創新高，在各國央行加大升息力道之際，歐洲央行（ECB）本月調升利率看來已是箭在弦上，不得不發。

歐元區6月CPI比去年同期勁升8.6%，高於市場預期的8.5%，且再度改寫最高紀錄，反映歐元區19國的家庭及企業成本壓力不斷攀升。