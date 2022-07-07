股民免驚！金融業穩台股 潛在銀彈逾8兆元

外資抽腿台股，金融業成穩定台股的最強後援。據金管會截至5月底統計，初估銀行、保險業可加碼台股潛在銀彈約8.3兆元，又以保險業手握7.8兆元資金最雄厚，惟官員說，保險業是追求穩定固定收益，不可能很大比重都重壓台股；法人估計，在7月起有除權息行情下，估金融業可加碼台股空間約落在數千億元左右。

金管會穩定台股措施，提振多頭信心的「做多」措施中，也包括鼓勵金融業逢低買進績優股，市場關注，金融業還有多少銀彈可辦演最佳救火隊？

金管會今天公布三大金融業5月底投資台股狀況。

銀行業5月底持股部位是3866億元，較去年底增加557億元，若依《銀行法》規定，銀行投資股債等以核算基數（接近淨值）30%為限，扣除已持有部位，估可加碼空間有7900億元。

保險業5月底投資台股部位是2兆9億元，較去年底減少了2304億元，依《保險法》規定，保險業投資股票加計公司債，以保險業可運用資金35%為限，若扣除已持有部位，估後市可加碼空間達7.83兆元。

保險局副局長張玉煇說，保險業有三大原因，很難將資金全重壓台股，一、依規定，保險業投資股票有設限，除股債總額限須合併計算外，另規定對每一家投資公司以保險業資金5%及被投資公司發行股數10%為限。

二、保險業資金都是長期投資、追求穩定固定收益為主，三、保險業相關投資市場風險也會計提風險資本，會影響RBC，這也是保險業投資考量的策略之一，因此保險業不可能很大比重投資在股票上。

今年前5月台股跌幅7.7%，若以保險業5月底持股水位2兆9億元來估算，扣掉市值跌價後，保險業前5月就減碼了約580億元，法人說，7月起有除權息行情，一般保險業基於股息收入，多會逢低加碼、或續抱股票，估計第三季保險業可望逢低回補台股。

證券業部分，證期局副局長高晶萍說，5月底券商自有資金（不含自營商）投資台股5.9億元，較去年底減少0.29億元，她說，即便依規定，券商自有資金投資台股以原始取得成本的淨值30%為限，目前估1721億元，但這塊資金是綜合券商和自營相互留用，並非可以全部投入台股。