台股震盪國銀逢低加碼 金融業仍有8.7兆加碼空間

台股今年以來震盪劇烈，國銀勇於逢低加碼。據金管會統計，截至今年5月底金融三業投資台股市值約2.38兆元，壽險大戶4月已開始加碼台股，公股銀也表態看好明年台股表現已備好銀彈伺機加碼，金融三業最多還有8.79兆元的加碼空間，台股資金動能有撐。

據銀行局統計，截至5月底國銀投資台股成本約3866億元，比起2021年底的3309億元增加，顯示國銀前5月加碼台股約557億元。依照規定國銀投資台股不得超過核算基數的30%，以目前核算基數3.9兆元估算，國銀還有約7900億元的加碼空間。

保險業部分，據保險局統計，截至5月底保險業投資台股的帳面價值約2兆元，然而台股跌幅持續擴大，壽險加碼幅度跟不上跌幅，加上部分減碼影響，前5月保險業投資台股帳面價值減少逾2000億元，2021年底帳面價值為2兆2300億元。

保險業投資台股的額度是跟公司債一起計算，依規定保險業投資台股加計公司債不得超過可運用資金35%，換算下來目前保險業投資台股加公司債的可加碼空間還有約7兆8323億元。

證券自營部位，據證期局統計，截至5月底投資台股約5.9億元，比起2021年底減少0.29億元。依規定券商自營部門以自有資金投資台股，成本不得超過淨值30%，換算下來券商自營部門還有1721億元的加碼空間。

雖然金融三業看似還有8.79兆元的加碼空間，但金管會表示，通常金融機構不會買到額度上限，法規上針對各家金融機構與可投資單一個股的上限也都有規定，各金融機構也會視自家的風險胃納量、資本適足率等狀況做評估。