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金融股首家買股護盤 京城銀8日起買庫藏股1萬張
台股6月以來大幅下挫，股民殷盼國安基金進場護盤，京城銀行（2809）今（7）日召開臨時董事會，決定買回庫藏股1萬張，買回價格區間為33元至38元，京城銀今天收盤價32.75元低於區間價仍將買回，明天（8日）即啟動。在國安基金啟動護盤前先行動捍衛自家股價，京城銀是金融股第一家宣布砸錢買股護盤的銀行。
京城銀臨時董事會決議，為維護公司信用及股東權益，決定買回庫藏股捍衛自家股價，. 預定買回1萬張，買回期間自8日起至9月6日止，買回區間價格33元至38元，當股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。大盤7日在國安基金下周一開會研議護盤下，指數大漲350點、漲幅逾2.5%，重回萬四大關之上，但主要由電子股帶動，金融類股表現落後大盤，單日漲幅0.31%，個股漲跌互見，京城銀股價雖上漲2.34%，但收盤價32.75元，仍低於買回庫藏股價格區間。
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