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台股強彈站回5日線 外資大買前十名單出爐

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股7日在電子股領軍下開高走高，站回14000點，早盤開高震盪一度拉回翻黑，再強彈逾350點。中央社
台股7日在電子股領軍下開高走高，站回14000點，早盤開高震盪一度拉回翻黑，再強彈逾350點。中央社

台股今（7）日收復萬四關卡及5日線，收在14,336.27點，上漲350.76點，三大法人同步買超，尤以外資買超158.88億元最高，晶圓代工股則是外資買超首要標的，聯電（2303）、台積電（2330）分居外資前兩大買超個股，合計買超37,466張；另外，航空股、貨櫃股也是外資大買標的。

台股早盤以以14,052.18點開出，上漲66.67點，雖一度翻黑下滑至13,951.81點，但在台積電領軍強彈下，再拉升指數翻紅，一度衝達14,355.15點，上漲369.64點，終場收在14,336.27點，漲幅2.51%。

權王台積電以442元開出，一度拉升至459元，終場收在457.5元，上漲22元，漲幅5.05%；聯電收在39.85元，上漲2.7元，漲幅7.26%；大立光（3008）收在漲停1,880元，上漲170元；聯發科（2454）收636元，上漲31元，漲幅5.12%；鴻海（2317）收103.5元，上漲3元，漲幅2.98%。

台股反彈大漲，三大法人同步買超，外資買超158.88億元，投信買超28.71億元，自營商買超（合計）31.26億元，合計三大法人買超218.86億元。

統計今日外資買超前十大個股依序是聯電、台積電、宏碁（2353）、中華電（2412）、華航（2610）、鴻海、欣興（3037）、陽明（2609）、長榮（2603）、長榮航（2618）等；晶圓代工雙雄、航空雙雄、貨櫃股都在外資大買名單中。

台積電今日領軍大漲，外資買超15,562張，連三買，投信買超328張，自營商買超775張，三大法人買超16,665張；聯電高居外資買超個股冠軍，單日獲外資買超21,904張，終止連七賣，投信買超887張，連三買，自營商買超7,029張，合計三大法人買超29,820張。

外資 台積電 台股

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