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急拉！台股上漲350.76點 三大法人買超218.86億元
台股今（7）日開紅，10點買盤湧入一陣急拉，於14,300點附近震盪，收在14,336.27點，成交量2,569.16億元；三大法人買超218.86億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超158.88億元，投信買超28.71億元，自營商買超（合計）31.26億元，其中自營商（自行買賣）買超10.16億元，自營商（避險）買超21.09億元。
台股今反彈大漲，半導體、光電類股大漲逾4%，台積電（2330）收457.5元，漲幅5.05%，站回五日線，聯電（2303）6月合併營收連續九個月創新高，月增1.6%；第2季合併營收為歷年單季最佳，季增13.6%，股價大漲超過7%。大立光（3008）營收連兩個月月增，今攻上漲停板，帶動其他光學類股一同上漲；網通族群也表現強勢，台林（5353）、仲琦（2419）、智邦（2345）、智易（3596）、中磊（5388）等皆大漲，仲琦鎖漲停。塑膠類股持續疲軟，南亞（1303）、台塑（1301）跌幅逾2%，大盤收在14,336.27點，漲幅2.51%。
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