急拉！台股上漲350.76點 三大法人買超218.86億元

過了一個獨立紀念日，美國股市又再度出現令人驚心的景象，道瓊指數開盤下殺到三○三五五，盤中急挫七○○點，費城半導體指數也乍現二三八六．八七的新低，與台灣連結的UMC、TSMC、ASX（日月光）的ADR全面下挫，尤其是台積電ＡＤＲ出現七三．七四美元低價，盤中一度下挫四％，看到這個景象，令人更加提心吊膽。

2022-07-07 13:12