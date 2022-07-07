權值股回神 台股強彈350點收14,336點重返萬四大關

台股今（7）日開高走高，迎來V轉，重返萬四大關，盤面上權值股紛紛回神歸隊，高價股也交出亮眼表現，此外，航運、金融和生技，甚至ABF載板、元宇宙概念股也強勢表態；加權指數終場上漲350.76點，收14,336.27點，成交量2,569.15億元；台積電（2330）終場上漲22元，收457.5元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今日台股走破底後拉抬，近日壓力區需觀察10日線，假如連續三天都能維持反彈格局，將有機會挑戰月線，操作方面，由於目前處於熊市中場休息，建議投資人邊走邊看，將手上持股汰弱留強，可來回操作。

權值股部分，台積電今日股價回到450元之上，與聯發科（2454）終場漲幅皆維持在5%以上，聯電（2303）則迎來跌深反彈、漲勢凌厲，終場漲幅超過7%，力積電也有3.7%漲幅，唯鴻海（2317）表現相對弱勢，雖然在大盤下跌時表現抗跌，但反彈時的力道也相對較小，終場收103.5元，漲幅落在2.9%。

高價股部分，大立光（3008）接下股王寶座後，與AES-KY，譜瑞-KY（4966）一同在盤中強勢亮燈漲停並維持至收盤，力旺，世芯-KY（3661）終場漲幅則落在7～9%，股后信驊（5274），亞德客-KY（1590）和祥碩（5269）也維持3～6%的漲幅，旭隼（6409）表現則相對無力，盤中持續在平盤之下震盪，終場拉回平盤之上，漲幅0.7%左右。

運輸族群中，貨櫃三雄盤中漲幅維持在2～3%，今日成交量以長榮（2603）的12.4萬張最多，陽明（2609），萬海（2615）則分別有6.4萬張和2萬張的成交量，航空雙雄午後出現漲勢收斂，不過終場漲幅仍然皆超過2%，長榮航（2618）終場成交量較多，達13萬張。

金融族群盤中漲幅逐漸擴大，京城銀（2809），元大金（2885）終場收漲2%，富邦金（2881），國票金（2889）收盤則維持1%以上漲幅。ABF載板三雄今日也強勢表態，欣興（3037）終場收漲6.1%，景碩（3189）則受惠6月營收創高，表現居次，終場漲幅達5%，南電（8046）收盤也維持3.5%漲幅。

生技醫療族群中，晉弘，全宇生技-KY（4148），佰研（3205）亮燈漲停，奈米醫材（6612），立康（6242），亞諾法（4133）等股終場收漲4～5%，泰博（4736），大樹（6469），高端疫苗（6547），杏輝（1734）等股也維持3%以上漲幅作收，國光生（4142），雃博（4106），中化生（1762）也雙雙收漲2%左右。

元宇宙概念股中，揚明光（3504）以78.5元亮燈漲停，宏達電（2498）終場成交量放大至19.4萬張，盤中一度觸及漲停板，後續下跌，終場和威鋒電子（6756），玉晶光（3406）齊收漲8%以上，此外還有創意（3443），驊訊（6237），鈺創（5351），瑞昱（2379）等股，終場漲幅落在4～7%。