台股反彈波開始？散戶走勢圖到哪 網：今天超「果然」

電子權值股領軍，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）大漲，股王大立光（3008）亮燈漲停，推升台股今（7）日反彈大漲，盤中一度拉升至14,355.15點，上漲369.64點，收復5日線。

台股今日以14,052.18點開出，上漲66.67點，雖一度翻黑下滑至13,951.81點，但在台積電領軍強彈下，再拉升指數翻紅，站上萬四關卡，台積電開高盤中一度衝上459元，盤中漲幅逾4%，聯電也是開高走高，一度衝上40.5元，盤中漲幅6.72%，聯發科一度拉升至638元，盤中漲幅逾4%，光是這三檔就貢獻大盤指數超過200點。

台股跌深反彈，盤中大漲，收復萬四及5日線，「散戶走勢圖現在到哪了」再度現身PTT，引來網友熱烈回應，對照台股的表現，多數網友以「果然」或「15」回應，選「18」(還好沒賣)的也不少，另外，也有網友認為是「22」（不可能的啦）。