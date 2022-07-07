開發金陷貼息 網友嘆「台股史上最貴的碗」

開發金（2883）股東會紀念品故宮紀念碗組深受小股東歡迎，不少人可能為此買進股票，但是股價卻是從4月的20.1元一路走跌，今（7）日一度下滑至12.65元，除息第二天，仍深陷貼息窘境，網友則是大嘆「台股史上最貴的碗」。

開發金股東人數高達84萬餘人，每股配發1元現金股利，昨日除息，股價走弱，收在12.9元，陷入貼息，今日為除息第二天，台股反彈大漲，金融股由黑翻紅，開發金早盤以12.95元開出，早盤曾下滑至12.65元，之後隨著金融股翻紅，一度拉升至13.05元，盤中小漲，但仍未擺脫貼息。

統計外資昨日買超開發金24,082張，終止連五賣，但外資今年來賣超開發金高達42萬6,318張，投信今年來則是買超24萬8,456張，自營商買超8,249張，呈現土洋對作的情況，不過，股價則是下跌，今年來（至7/6）跌幅26%。

網友在開發金昨日除息行情落空下，在PTT上貼文表示，「開發金今天除息1元，股東人數持續增加，18、19元都在買了，12開頭貼息反而不敢買?一人一張開發金992883」；引來網友回應，很多是以股東會紀念品的故宮紀念碗組為梗來回應。

「你還有碗啊」、「台股史上最貴的碗」、「為了碗 毀一生....可能要花10年解套」、「可以拿碗去公園~~退休~~真讚」、「可以洗碗羨慕」、「有碗可以洗比填息還幸福」、「碗發完了還買幹嘛」、「一堆搶著領碗..誰在乎股息多少」、「公司非常貼心 給大家領碗到公園睡覺 好爽」；也有人表示，「長線投資等十元」、「除完息成本不到7元繼續放」、「金融除息後都會補跌…」、「笑死，跌了才是買點」。