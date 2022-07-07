權值股回神、航運股走強！台股喜迎V轉 盤中漲逾300點

今（7）日台股迎來技術性反彈，加權指數重回萬四開高走高，盤中漲逾300點，一度達14,352點，權值股回神，航運族群也跟著推升大盤走勢，金融族群也跟著表態，法人表示，今日盤中加權指數勁揚300逾點，迎來V轉，建議投資人在美國公布最新CPI數據前都可進場搶反彈。

電子族群部分，台積電（2330）今日開盤逐漸走高，盤中股價已回到450元以上，和聯發科（2454）盤中漲幅齊維持在5%以上，聯電（2303）漲幅則最為凌厲，盤中漲幅超過7%，力積電盤中也有4%漲幅，唯鴻海（2317）表現相對弱勢，雖然在大盤下跌時表現抗跌，但反彈時也相對無力，盤中在102.5元附近震盪，漲幅約在2%左右。

高價股部分，由大立光（3008）接下股王寶座，今日盤中最高價達1,855元，與譜瑞-KY（4966），力旺（3529），AES-KY盤中漲幅維持在6～8%，股后信驊（5274），祥碩（5269），世芯-KY（3661）則維持4～6%漲幅，亞德客-KY（1590）也有將近3%的漲幅，不過，旭隼（6409）表現相對無力，盤中持續在平盤之下震盪，跌幅0.3%左右。

運輸族群中，貨櫃三雄盤中漲幅維持在2～3%，盤中成交量以7.1的萬張最多，陽明（2609），萬海（2615）則分別有3.3萬張和1.2萬張的成交量，航空雙雄盤中也有2%左右的漲幅，長榮航（2618）盤中成交量較多，達7.3萬張。

ABF載板三雄也強勢表態，欣興（3037）勁揚10.5元，漲幅落在7%左右，景碩（3189）受惠6月營收創高，表現居次，盤中漲幅也有5%以上，南電（8046）也維持3.7%漲幅。另外，金融族群盤中漲幅也逐漸擴大，京城銀（2809），國票金（2889），元大金（2885），富邦金（2881）都維持2%以上漲幅。